 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Во Фрязино подорвали машину с бизнесменом

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых средств
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

На железнодорожном переезде в городе Фрязино в Московской области в автомобиле, в котором находился мужчина, взорвалось неустановленное устройство, сообщили РБК в пресс-службе областного СК.

В результате инцидента пострадавший получил осколочное ранение голени и был госпитализирован. Источник РБК в правоохранительных органах уточнил, что речь идет об индивидуальном предпринимателе. Он сам сообщил о подрыве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК).

Следователи и криминалисты подмосковного СК прибыли на место происшествия. Сотрудники Росгвардии оцепили место происшествия. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

В Москве взорвался второй автомобиль за день
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В начале декабря во дворе жилого дома в городе Московский взорвался автомобиль. Его владельцем оказался доктор физико-математических наук, специалист по лазерным технологиям. В январе по подозрению в причастности к подрыву машины задержали четырех человек. По версии следствия, они по указанию неизвестных за обещанное вознаграждение изготовили самодельное взрывное устройство и следили за ученым перед тем, как установить бомбу.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Ольга Ваганова Ольга Ваганова, Яна Баширова Яна Баширова, Полина Дуганова
Фрязино Московская область уголовное дело
Материалы по теме
В Одессе взорвался автомобиль
Политика
Автомобиль взорвался в Израиле, погиб мужчина
Общество
Автомобиль взорвался во дворе дома на юге Москвы
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Вице-президент ISU заявил, что у Гуменника очень мало шансов на медаль Спорт, 23:15
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 23:12
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 23:10
Семья Превц завоевала восьмую медаль Олимпиады в прыжках с трамплина Спорт, 23:02
Пашинян заявил, что действия против России не входят в планы Армении Политика, 22:56
Брат и сестра из Швеции выиграли золото Олимпиады в керлинге в миксте Спорт, 22:52
Прокат Гуменника в короткой программе на Олимпиаде. Видео Спорт, 22:40
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Зеленский подписал указ о контрактной службе в ВСУ мужчин старше 60 лет Политика, 22:40
Кадыров опубликовал видео с сыном Адамом, которого назвал «воскресшим» Политика, 22:36
В аэропорту Волгограда ввели ограничения на полеты Политика, 22:30
Гуменник после проката на Олимпиаде рассказал, что у него лопнул шнурок Спорт, 22:30
Соучастница покушения на генерала Алексеева скрылась в Турции Политика, 22:10
Гуменник рассказал, как пытался получить права на музыку Rammstein для ОИ Спорт, 22:09
Трамп пригрозил Ирану очень «жесткими мерами» и еще одним авианосцем Политика, 22:07