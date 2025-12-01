Раскрыта личность владельца сгоревшего в Новой Москве автомобиля

Владельцем сгоревшей в Новой Москве машины является доктор физико-математических наук, ученый одного из НИИ, специализирующегося на лазерных технологиях, сообщает «Московский комсомолец».

Местные жители рассказали «МК», что хозяин машины недавно заселился в дом, рядом с которым произошел взрыв. Сейчас мужчина, чье имя издание не уточняет, находится в служебной командировке за рубежом.

Как пишет телеграм-канал 112, владелец авто — 41-летний специалист в области квантовой электроники из столичного НИИ «Полюс» им. Стельмаха.

Утром 1 декабря во дворе жилого дома в городе Московский на ул. Радужной взорвался автомобиль. По предварительным данным, внутри никого не было.

Video

Возгорание уже потушено, информация о пострадавших не поступала, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Москве.