Раскрыта личность владельца сгоревшего в Новой Москве автомобиля
Владельцем сгоревшей в Новой Москве машины является доктор физико-математических наук, ученый одного из НИИ, специализирующегося на лазерных технологиях, сообщает «Московский комсомолец».
Местные жители рассказали «МК», что хозяин машины недавно заселился в дом, рядом с которым произошел взрыв. Сейчас мужчина, чье имя издание не уточняет, находится в служебной командировке за рубежом.
Как пишет телеграм-канал 112, владелец авто — 41-летний специалист в области квантовой электроники из столичного НИИ «Полюс» им. Стельмаха.
Утром 1 декабря во дворе жилого дома в городе Московский на ул. Радужной взорвался автомобиль. По предварительным данным, внутри никого не было.
Возгорание уже потушено, информация о пострадавших не поступала, сообщили РБК в главном управлении МЧС по Москве.
