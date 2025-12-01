В Москве взорвался второй автомобиль за день
На юге Москвы в автомобиле взорвался газовый баллон, сообщили РБК в правоохранительных органах. Об этом же пишет «РИА Новости».
Взрыв произошел на проспекте Вернадского, д. 92, корп. 1.
Как уточнил собеседник РБК, водитель занимается ремонтом аквариумов, для чего и использует газовые баллоны.
Первый автомобиль взорвался этим утром в Новой Москве, на улице Радужная во дворе жилого дома. По словам местных жителей, машина принадлежит мужчине, который недавно заселился в дом, внутри автомобиля в момент взрыва никого не было, пишет «МК».
