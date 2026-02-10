 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Запорожской области пенсионерку осудили на 15 лет за перевод денег ВСУ

Жительницу Запорожской области приговорили к 15 годам колонии за госизмену
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: oblzprsudrf / Telegram
Фото: oblzprsudrf / Telegram

Жительницу Токмака Запорожской области 1956 года рождения приговорили к 15 годам колонии с ограничением свободы на один год за госизмену (ст. 275 УК), сообщает пресс-служба областного суда. Суд посчитал, что пенсионерка переводила деньги ВСУ.

В ходе слушаний установлено, что женщина, получившая российский паспорт в декабре 2023 года и принесшая присягу, не отказалась от украинского гражданства. Поэтому она получала две пенсии — российскую и украинскую, но придерживалась антироссийских взглядов.

С января по ноябрь 2024 года она «умышленно и систематически» в 24 платежа перевела через приложение украинского банка 63 420 руб. «в пользу ВСУ». При этом пенсионерка, как установило следствие, считала, что она вправе переводить на нужды украинской армии имеющиеся на ее банковском счету гривны.

Российский хакер получил 16 лет за госизмену
Политика
Андрей Смирнов

В ноябре 2025 года к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене приговорили жительницу Алтайского края. Дело возбудили из-за перевода женщиной более 360 тыс. руб. на банковский счет, используемый украинскими военными.

До этого, в октябре того же года, по делу о госизмене и финансировании терроризма к 18 годам приговорили физика-ядерщика Руслана Шадиева. Суд установил, что в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. на счет двух террористических организаций и на счет проекта, признанного иноагентом. Физик, в свою очередь, заявил, что не знал о признании организаций террористическими.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Полина Дуганова
Запорожская область госизмена приговор ВСУ
Материалы по теме
Российский хакер получил 16 лет за госизмену
Политика
Житель Ярославля получил 14 лет колонии строгого режима за госизмену
Общество
Суд приговорил работника медучреждения Мелитополя к 14 годам за госизмену
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Лидер сезона в лыжных гонках сломала ребро на Олимпиаде Спорт, 21:44
Дебют Гуменника. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:40
Во Фрязино подорвали машину с бизнесменом Общество, 21:39
Фигурист Наумов при оглашении оценок на Олимпиаде держал фото родителей Спорт, 21:35
Почему президент Киргизии лишил всех постов своего ближайшего соратника Политика, 21:35
Лавров заявил, что Россия вернет «исконно русские земли в родную гавань» Политика, 21:30
Hypersonica испытала гиперзвуковую ракету на космодроме в Норвегии Технологии и медиа, 21:20
Читайте РБК без рекламных баннеров
только с Подпиской на РБК
Скрыть баннеры
Российская саночница Олесик заняла 13-е место на Олимпиаде Спорт, 21:17
Кириенко рассказал об исследовании Собянина для «школы губернаторов» Политика, 21:17
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 21:00
Биатлонист Лагрейд признался в измене после бронзы Олимпиады Спорт, 20:58
Дуров выступил с первым заявлением после замедления Telegram в России Технологии и медиа, 20:57
Фигурист Гуменник набрал 86,72 балла в короткой программе на Олимпиаде Спорт, 20:51
Сальдо сообщил о ранении двух детей после атаки ВСУ Политика, 20:50