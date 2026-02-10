В Запорожской области пенсионерку осудили на 15 лет за перевод денег ВСУ

Фото: oblzprsudrf / Telegram

Жительницу Токмака Запорожской области 1956 года рождения приговорили к 15 годам колонии с ограничением свободы на один год за госизмену (ст. 275 УК), сообщает пресс-служба областного суда. Суд посчитал, что пенсионерка переводила деньги ВСУ.

В ходе слушаний установлено, что женщина, получившая российский паспорт в декабре 2023 года и принесшая присягу, не отказалась от украинского гражданства. Поэтому она получала две пенсии — российскую и украинскую, но придерживалась антироссийских взглядов.

С января по ноябрь 2024 года она «умышленно и систематически» в 24 платежа перевела через приложение украинского банка 63 420 руб. «в пользу ВСУ». При этом пенсионерка, как установило следствие, считала, что она вправе переводить на нужды украинской армии имеющиеся на ее банковском счету гривны.

В ноябре 2025 года к 16 годам лишения свободы по статье о госизмене приговорили жительницу Алтайского края. Дело возбудили из-за перевода женщиной более 360 тыс. руб. на банковский счет, используемый украинскими военными.

До этого, в октябре того же года, по делу о госизмене и финансировании терроризма к 18 годам приговорили физика-ядерщика Руслана Шадиева. Суд установил, что в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. на счет двух террористических организаций и на счет проекта, признанного иноагентом. Физик, в свою очередь, заявил, что не знал о признании организаций террористическими.