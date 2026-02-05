Российский хакер получил 16 лет за госизмену
Обвинительный приговор Кемеровского областного суда в отношении российского хакера по делу о госизмене вступил в силу, сообщил ЦОС ФСБ России. Смирнова А.П 1987 года рождения приговорили к 16 годам лишения свободы.
По данным ведомства, мужчину признали виновным в оказании помощи иностранной организации в деятельности, направленной против безопасности России. Ему также назначены штраф в размере 100 тыс. руб. и ограничение свободы сроком на один год.
Следствие установило, что осужденный вступил в телеграм-сообщество запрещенной в России украинской террористической организации и по заданию украинского киберподразделения участвовал в компьютерных атаках с применением вредоносного программного обеспечения. В результате были нарушены работы объектов критической информационной инфраструктуры России.
Уголовное дело в отношении хакера расследовалось по ст. 275 (госизмена), ч.1. ст. 274.1 (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру) и ч. 1 ст. 273 (создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ) Уголовного кодекса.
В конце января виновным по делу о госизмене признали жителя Ярославля Николая Харитонова, передававшего Украине данные о критически важных объектах инфраструктуры региона.
Мужчину приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима и ограничению свободы на год.
По данным следствия, Харитонов связался с представителем спецслужб Украины в мессенджере и под его кураторством собирал и передавал данные о критически важных объектах инфраструктуры региона.
