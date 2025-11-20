Жительницу Алтая приговорили к 16 годам за перевод ₽360 тыс. военному ВСУ
Жительницу Алтайского края приговорили к 16 годам лишения свободы за денежный перевод военному ВСУ, ее признали виновной в госизмене. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ по региону.
Как установило следствие, жительница Бийска 1983 года рождения перевела более 360 тыс. руб. на банковский счет, используемый украинскими военными. Ее действия классифицировали как оказание финансовой помощи другому государству в деятельности против российской безопасности.
Суд признал женщину виновной в государственной измене (ст. 275 Уголовного кодекса) и назначил наказание в виде 16 лет колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу. Максимальное наказание по статье о госизмене предусматривает пожизненное лишение свободы.
РБК направил запрос в Центр общественных связей ФСБ.
В начале октября по делу о госизмене и финансировании терроризма к 18 годам приговорили физика-ядерщика Руслана Шадиева. Суд установил, что в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. на счет двух террористических организаций и на счет проекта, признанного иноагентом. Сам физик заявил, что не знал, что организации, в которые он отправлял деньги, признаны террористическими.
