Физику дали 18 лет за перевод 1,2 тыс. руб. запрещенным организациям

Физика-ядерщика Руслана Шадиева осудили за финансирование терроризма и госизмену. Поводом стала отправка 1,2 тыс. руб. на счет террористических организаций. Мужчина заявил, что не знал об их статусе

Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам физика-ядерщика Руслана Шадиева по делу о госизмене и финансировании терроризма, приговор вступил в силу. Об этом сообщает «Коммерсантъ Приволжье».

Шадиев первые четыре года будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. По данным издания, он работал инженером-исследователем в Российском федеральном ядерном центре в Сарове Нижегородской области. Его обвинили по статьям о государственной измене и содействии террористической деятельности в части финансирования терроризма.

Суд установил, что в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. на счет организаций «Легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен), «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, также признан в России террористической организацией и запрещен) и на счет проекта «Идите лесом» (признан Минюстом иноагентом).

Шадиев заявил, что не знал, что организации, в которые он отправлял деньги, признаны террористическими. По словам мужчины, он думал, что помогает людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, он отметил, что его родственники продали имущество и перевели несколько миллионов рублей на поддержку военной операции, чтобы загладить вину, отмечает газета.

Защита Шадиева намерена обжаловать приговор в военной коллегии Верховного суда России.

РБК направил запрос во Второй Западный окружной военный суд.



Ранее Новгородский областной суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю Никите Пурышеву по статье о государственной измене. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным следствия, в мае 2023 года мужчина вышел на связь с сотрудниками ГУР Минобороны Украины через мессенджеры. Он выполнял задания украинских кураторов, передавая им данные о расположении войсковой части в Великом Новгороде и общей обстановке в местных силовых структурах. Позднее Пурышев собирался передать информацию о продукции оборонного предприятия, где работал, но, заподозрив слежку, удалил собранные данные.