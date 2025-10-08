 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Физику дали 18 лет за перевод 1,2 тыс. руб. запрещенным организациям

Физик-ядерщик Шадиев из Сарова приговорен к 18 годам за госизмену
Физика-ядерщика Руслана Шадиева осудили за финансирование терроризма и госизмену. Поводом стала отправка 1,2 тыс. руб. на счет террористических организаций. Мужчина заявил, что не знал об их статусе
Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock
Фото: Jonas Petrovas / Shutterstock

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам физика-ядерщика Руслана Шадиева по делу о госизмене и финансировании терроризма, приговор вступил в силу. Об этом сообщает «Коммерсантъ Приволжье».

Шадиев первые четыре года будет отбывать в тюрьме, а оставшиеся 14 лет — в колонии строгого режима. По данным издания, он работал инженером-исследователем в Российском федеральном ядерном центре в Сарове Нижегородской области. Его обвинили по статьям о государственной измене и содействии террористической деятельности в части финансирования терроризма.

Суд установил, что в 2023 году Шадиев перевел со своего криптокошелька 1,2 тыс. руб. на счет организаций «Легиона «Свобода России» (признан в России террористической организацией и запрещен), «Русскому добровольческому корпусу» (РДК, также признан в России террористической организацией и запрещен) и на счет проекта «Идите лесом» (признан Минюстом иноагентом).

ФСБ задержала в Мордовии сотрудника IT-компании по подозрению в госизмене
Политика

Шадиев заявил, что не знал, что организации, в которые он отправлял деньги, признаны террористическими. По словам мужчины, он думал, что помогает людям, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Кроме того, он отметил, что его родственники продали имущество и перевели несколько миллионов рублей на поддержку военной операции, чтобы загладить вину, отмечает газета.

Защита Шадиева намерена обжаловать приговор в военной коллегии Верховного суда России.

РБК направил запрос во Второй Западный окружной военный суд.

Ранее Новгородский областной суд вынес обвинительный приговор 39-летнему местному жителю Никите Пурышеву по статье о государственной измене. Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима.

По данным следствия, в мае 2023 года мужчина вышел на связь с сотрудниками ГУР Минобороны Украины через мессенджеры. Он выполнял задания украинских кураторов, передавая им данные о расположении войсковой части в Великом Новгороде и общей обстановке в местных силовых структурах. Позднее Пурышев собирался передать информацию о продукции оборонного предприятия, где работал, но, заподозрив слежку, удалил собранные данные.

Читайте РБК в Telegram.

Экс-соратник Макрона призвал к досрочным президентским выборам во Франции

Фицо заявил, что готов спорить сутками о запрете газа и нефти из России

«Москвич» прокомментировал случай со сгоревшей машиной Эрика Давидыча

У европейских чиновников в крови обнаружили «вечные химикаты»

Дипломаты ЕС пишут Макрону политический некролог — Politico

Италия обратится к ООН с предложением объявления олимпийского перемирия

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Алена Нефедова
При участии
Ольга Ваганова
физик госизмена финансирование терроризма Нижегородская область
Материалы по теме
Жителя Великого Новгорода приговорили к 15 годам по делу о госизмене
Общество
Задержание сотрудника IT-компании в Мордовии по делу о госизмене. Видео
Политика
Курский суд арестовал россиянку за госизмену
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Российский голкипер Романов перешел в новый клуб НХЛ Спорт, 21:29
Представитель Госдепа прибыл в Москву для консультаций с дипломатами Политика, 21:22
Сын легендарного боксера Артуро Гатти умер в 17 лет Спорт, 21:17
Появились первые фотографии Джона Литгоу в образе Дамблдора Общество, 21:16
ЦБ назвал самый доходный актив в России с начала года Инвестиции, 21:16
На Украине часть Сумского района осталась без электричества Политика, 21:10
Зачем Трамп направляет нацгвардейцев в подконтрольные демократам штаты Политика, 21:10
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мосбиржа планирует запустить единую торговую сессию на срочном рынке Инвестиции, 21:10
В Верховной раде не смогли выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира Политика, 21:02
Сборная Египта впервые с 2018 года отобралась на чемпионат мира Спорт, 21:01
Пепперштейн, Монро, Бухло: что читать по современному искусству РБК и СберПервый, 21:00
Физику дали 18 лет за перевод 1,2 тыс. руб. запрещенным организациям Общество, 20:57
Белоусов провел переговоры с министром обороны Таджикистана Политика, 20:38
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36