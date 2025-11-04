В России введут новые штрафы в сфере ЖКХ

В России введут штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

В России с 7 ноября вводятся новые штрафы — поправки к КоАП предусматривают ответственность за нарушения при подготовке к отопительному периоду. Закон был подписан президентом Владимиром Путиным 27 октября.

Для юрлиц штраф составит от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для должностных лиц — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

Соответствующие нарушения зафиксированы в акте оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденном Минэнерго. Он составляется комиссией, включающей представителей теплоснабжающей организации и Ростехнадзора.

В середине октября президент Владимир Путин, оценив доклад главы Минэнерго Сергея Цивилева, призвал к жестким мерам при подготовке к осенне-зимнему периоду. «Благодушие здесь точно неуместно», — заявил глава государства.

С ноября вступили в силу и другие нововведения: среди прочего ФНС получит право взыскивать долги с физлиц и самозанятых без суда, если задолженность превышает 500 руб. Мобильные операторы перестанут обслуживать абонентов, оформивших более 20 сим-карт. Также вступают в силу несколько десятков новых ГОСТов, в том числе в сфере разработки контента виртуальной реальности.