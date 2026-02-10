 Перейти к основному контенту
0

Москвичам пообещали оттепель к выходным

Гидрометцентр: первая в этом году оттепель ожидается в Москве 13 февраля
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»
Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В столичном регионе конец рабочей недели ознаменуется приходом оттепели с осадками и порывистым ветром. К пятнице (13 февраля) воздух прогреется до +1 °C — это примерно на 7–8 градусов выше среднего показателя, сообщили РБК в Гидрометцентре России.

В начале недели на погоду влиял северо-восточный, а затем северный край антициклона, смещающегося в южном направлении и далее на юго-восток. К средине недели произойдут изменения в атмосферной циркуляции: направление потоков воздуха сменится с северных на западные. Это позволит теплым воздушным массам с Атлантического океана проникнуть в центральную часть европейской территории России.

Синоптики пообещали рост сугробов в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

В среду, 11 февраля, температура в Москве и области составит до минус 9 °C днем, ожидаются небольшие осадки, возможно усиление снега в некоторых районах.

В четверг, 12 февраля — переменная облачность и вероятность осадков ночью, днем станет немного теплее — от минус 4 до минус 2°C. В пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, облачно, временами осадки, ночью от минус 6 до +1 °С, днем от минус 3 до +2 °С, ветер южный, 4–9 м/с.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве уменьшается, однако новые снегопады возможны в столице уже 11 и 12 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
Погода зима Москва Гидрометцентр Гидрометцентр России
