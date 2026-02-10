Синоптики пообещали рост сугробов в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК

В конце следующей недели в Москве ожидается оттепель и мокрый снег, высота снежного покрова в столице вырастет на 4–6 см, сообщил РБК синоптик и метеоролог Александр Ильин.

По прогнозу синоптика, с пятницы по субботу в столице выпадет от 7 до 12 мм осадков в виде снега. В обычных условиях прирост снежного покрова составил бы 7–12 см. «Из-за того, что снег ожидается мокрым, фактическое увеличение высоты сугробов составит не более 4–6 сантиметров», — пояснил Ильин.

На данный момент высота снежного покрова в Москве составляет около 40–45 см. «Общий уровень снега вряд ли приблизится к отметке полметра», — сказал метеоролог. Однако он отметил, что в отдельных районах Подмосковья высота снежного покрова может приблизиться к отметке 50 см.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что высота снежного покрова в Москве уменьшается. По данным базовой метеостанции ВДНХ, в прошедшие выходные она снизилась на 1 см.

Однако, по его прогнозам, новые снегопады ожидаются в столице 11 и 12 февраля. Высота снежного покрова может вырасти на 1–6 см.