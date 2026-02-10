Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Лавров: переговоры по Украине идут, но предстоит еще большая дистанция

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Переговоры по Украине продолжаются, на этом пути предстоит пройти еще большую дистанцию, заявил в интервью телеканалу НТВ глава МИД России Сергей Лавров.

«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — сказал он.

Министр также призвал «не впадать в восторженное восприятие происходящего», говоря об усилиях президента США Дональда Трампа.

«Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там», — отметил Лавров.

Трамп по итогам переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля заявил, что его страна «почти добилась» мирного урегулирования. Он также отметил, что ожидает в переговорах дальнейшего развития.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Одним из наиболее сложных вопросов стороны считают территориальный, он остается нерешенным. Также обсуждаются гарантии безопасности для Украины.

