Военная операция на Украине⁠,


Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Лавров: переговоры по Украине идут, но предстоит еще большая дистанция
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и Украины
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Переговоры по Украине продолжаются, на этом пути предстоит пройти еще большую дистанцию, заявил в интервью телеканалу НТВ глава МИД России Сергей Лавров.

«Продолжаются переговоры, второй раунд состоялся в Абу-Даби, — там впереди еще большая дистанция», — сказал он.

Министр также призвал «не впадать в восторженное восприятие происходящего», говоря об усилиях президента США Дональда Трампа.

«Нам нельзя впадать в восторженное восприятие происходящего: что президент США Дональд Трамп «поставил на место» европейцев, Владимира Зеленского и требует от них выполнить... Это все хорошо, если мы хотим добиться мира на Украине, но пока еще мы не там», — отметил Лавров.

Трамп по итогам переговоров в Абу-Даби 4-5 февраля заявил, что его страна «почти добилась» мирного урегулирования. Он также отметил, что ожидает в переговорах дальнейшего развития

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал переговоры «конструктивными» и объявил, что встречи в этом формате продолжатся «в ближайшие недели». Такую же точку зрения выразил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Одним из наиболее сложных вопросов стороны считают территориальный, он остается нерешенным. Также обсуждаются гарантии безопасности для Украины.

Материал дополняется

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
