0

«Аэрофлот» сообщил об очередях при бронировании субсидий на билеты в ДФО

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Аэрофлот» зафиксировал рекордное число онлайн-бронирований субсидированных билетов на дальневосточном направлении с начала продаж 3 февраля. Через сайт и приложения было подано более 103 тыс. заявок, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В компании уточнили, что каждая заявка «требует верификации и подтверждения», для этого усилили смены клиентских служб. «Временно увеличен срок действия созданных онлайн-бронирований (️только для билетов по программам дальневосточных субсидированных перевозок)», — говорится в сообщении.

Большие очереди из желающих приобрести билеты по плоским тарифам зафиксировали в офисах продаж компании в городах Дальнего Востока. «Основной пик посетителей наблюдается в утренние часы», — отметили в авиакомпании.

Материал дополняется

