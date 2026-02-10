«Аэрофлот» сообщил об очередях при бронировании субсидий на билеты в ДФО
«Аэрофлот» зафиксировал рекордное число онлайн-бронирований субсидированных билетов на дальневосточном направлении с начала продаж 3 февраля. Через сайт и приложения было подано более 103 тыс. заявок, сообщает пресс-служба авиакомпании.
В компании уточнили, что каждая заявка «требует верификации и подтверждения», для этого усилили смены клиентских служб. «Временно увеличен срок действия созданных онлайн-бронирований (️только для билетов по программам дальневосточных субсидированных перевозок)», — говорится в сообщении.
Большие очереди из желающих приобрести билеты по плоским тарифам зафиксировали в офисах продаж компании в городах Дальнего Востока. «Основной пик посетителей наблюдается в утренние часы», — отметили в авиакомпании.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8