Путин поддержал упрощение визового режима для поездок на Дальний Восток

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение облегчить визовый режим для посещения регионов Дальнего Востока иностранцами. Об этом он заявил во время общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

«Давайте, давайте. Это все возможно сделать. Уверяю вас, это все возможно сделать», — ответил Путин на предложение сократить число препятствий для визитов (цитата по «РИА Новости»).

Путину также предложили отменить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной. Он выразил уверенность, что «многие шаги навстречу будут сделаны» для реализации этой инициативы.

Президент отметил, что «раскрытие» Дальнего Востока для туристов чрезвычайно важно. Он также подчеркнул, что туризм в целом — это одно из главных направлений для развития региона.

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал 3 сентября и пройдет до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии участвуют представители 62 стран.

Ранее Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Так, он дал старт порту Суходол в Приморском крае, там же был запущен завод пластиковых труб для водоснабжения и газоснабжения, а также был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината «Озерный» в Бурятии.