Путин поддержал упрощение визового режима для поездок на Дальний Восток
Президент России Владимир Путин поддержал предложение облегчить визовый режим для посещения регионов Дальнего Востока иностранцами. Об этом он заявил во время общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ.
«Давайте, давайте. Это все возможно сделать. Уверяю вас, это все возможно сделать», — ответил Путин на предложение сократить число препятствий для визитов (цитата по «РИА Новости»).
Путину также предложили отменить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной. Он выразил уверенность, что «многие шаги навстречу будут сделаны» для реализации этой инициативы.
Президент отметил, что «раскрытие» Дальнего Востока для туристов чрезвычайно важно. Он также подчеркнул, что туризм в целом — это одно из главных направлений для развития региона.
Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал 3 сентября и пройдет до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии участвуют представители 62 стран.
Ранее Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Так, он дал старт порту Суходол в Приморском крае, там же был запущен завод пластиковых труб для водоснабжения и газоснабжения, а также был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината «Озерный» в Бурятии.
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