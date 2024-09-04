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ВЭФ-2024 ,  
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Путин поддержал упрощение визового режима для поездок на Дальний Восток

Сюжет
ВЭФ-2024
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин поддержал предложение облегчить визовый режим для посещения регионов Дальнего Востока иностранцами. Об этом он заявил во время общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ.

«Давайте, давайте. Это все возможно сделать. Уверяю вас, это все возможно сделать», — ответил Путин на предложение сократить число препятствий для визитов (цитата по «РИА Новости»).

Путину также предложили отменить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной. Он выразил уверенность, что «многие шаги навстречу будут сделаны» для реализации этой инициативы.

Президент отметил, что «раскрытие» Дальнего Востока для туристов чрезвычайно важно. Он также подчеркнул, что туризм в целом — это одно из главных направлений для развития региона.

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Политика
Владимир Путин

Восточный экономический форум (ВЭФ) стартовал 3 сентября и пройдет до 6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Его главная тема в 2024 году — «Дальний Восток — 2030. Объединим усилия, создавая возможности». В мероприятии участвуют представители 62 стран.

Ранее Путин по видеосвязи принял участие в открытии новых предприятий на Дальнем Востоке. Так, он дал старт порту Суходол в Приморском крае, там же был запущен завод пластиковых труб для водоснабжения и газоснабжения, а также был осуществлен запуск горно-обогатительного комбината «Озерный» в Бурятии.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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