0

Минтранс объяснил, почему подорожали авиабилеты

Потешкин рассказал, как формируется цена на авиабилеты
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press
Фото: Алексей Смышляев / Global Look Press

Цена авиабилетов формируется под влиянием нескольких факторов, включая логистику и стоимость комплектующих и запасных частей, заявил замглавы Минтранса Владимир Потешкин, выступая на выставке НАИС 2026, передает «РИА Новости».

Он отметил, что на рост цен также влияет ежегодное подорожание авиационного керосина. По его словам, без соответствующих затрат невозможно обеспечить технологическое лидерство, суверенитет, независимость от импортных компонентов и кибербезопасность в авиационной отрасли.

Потешкин добавил, что важным фактором остается соотношение спроса и предложения. Он указал на дефицит провозных мощностей и высокую загрузку рейсов — около 89,5%, что свидетельствует о высоком спросе.

«На сегодняшний день есть определенный дефицит провозных мощностей, он и формирует, соответственно, тот запрос. Но я смею уверить вас, что если посмотреть на загрузку, то, о чем мы сегодня говорили, 89,5% под 90%, то спрос достаточно высокий», — сказал он.

Tutu.ru назвал среднюю стоимость путешествия по России в этом году
Финансы
Фото:Иван Губский / ТАСС

Средняя стоимость авиабилетов на внутренние рейсы по России туда — обратно в 2025 году составила 18 314 руб., что на 7,5% выше показателя прошлого года. Об этом в декабре сообщил президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По его словам, умеренный рост цен зафиксирован лишь на направлениях с высокой конкуренцией между авиакомпаниями.

Также он отметил, что в 2025 году 45% туристов путешествовали по России на автомобилях, 35% — самолетами и 20% — поездами.

Полина Дуганова
НАИС цены на авиабилеты Минтранс рост цен
