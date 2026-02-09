 Перейти к основному контенту
Общество
0

Галицкого отпустили после опроса в СК из-за самоубийства бывшей жены

Александр Галицкий дал объяснения в рамках проверки по факту суицида его бывшей жены Алии. По словам адвоката инвестора, уголовное дело по статье о доведении до самоубийства возбуждено не было
Александр Галицкий
Александр Галицкий (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Венчурного инвестора, основателя Almaz Capital Partners и бывшего члена совета директоров Альфа-банка Александра Галицкого отпустили после опроса в следственном отделе по Истре ГСУ СКР по Московской области. Об этом РБК сообщила его адвокат Анна Бутырина.

Александр Галицкий дал объяснения в рамках проверки по факту суицида Алии Галицкой. По слова адвоката, уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК (доведение до самоубийства) возбуждено не было.

Как утверждает Бутырина, следственный орган установил, что в предсмертной записке Галицкая просила «винить в своей смерти также ее мужа» Николая Болгова, с которым, по словам адвоката, она состояла в браке с 23 августа 2024 года и заключила брачный договор 30 августа того же года. Бутырина добавила, что на свадьбу Галицкий сделал молодоженам «щедрый подарок» в размере 80 млн руб., на которые была приобретена недвижимость.

Далее, по версии адвоката, Галицкая намеревалась получить от Галицкого дополнительные средства и для этого «придумала схему» — она попросила Болгова обратиться в Истринский городской суд Московской области с требованием признать их брак недействительным, указав, что он не знал о ее браке с Галицким в США.

Инвестора Галицкого опросили в СК после самоубийства бывшей жены
Общество
Александр Галицкий

Истринский суд, по словам Бутыриной, 24 марта 2025 года признал этот брак недействительным, после чего Галицкая обратилась в Пресненский районный суд Москвы с иском о разделе имущества с Галицким.
Адвокат сообщила, что 18 июля 2025 года Галицкая подала обращение к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой, в котором выдвинула в адрес Галицкого ряд обвинений, включая «педофилию, двоеженство, отказ от гражданства России и поддержку Владимира Зеленского». По словам Бутыриной, Болгова она просила дать показания против бывшего супруга.

Вместе с тем, утверждает адвокат, Болгов, «являвшийся свидетелем всех махинаций Алии», включая, по ее словам, клевету и вымогательство у Галицкого сумм от $160 млн до $300 млн, а также планы его отравления, 25 ноября 2025 года обратился с заявлением в полицию и изложил эти обстоятельства правоохранителям.

РБК обратился за комментарием к Николаю Болгову.

Впоследствии, по словам Бутыриной, 27 декабря 2025 года было возбуждено уголовное дело в отношении Галицкой, а 4 февраля 2026 года — уголовное дело по факту вымогательства. Бутырина отметила, что в день задержания Галицкой, 4 февраля 2026 года, между ней и Болговым была проведена очная ставка, в ходе которой он, по ее словам, «подробно рассказал о вымогательстве» и о том, что собранный Галицкой «компромат» на Галицкого она направляла ему.

Галицкий, добавила адвокат, из-за занятости не смог присутствовать на очной ставке и дал объяснения позднее. По словам Бутыриной, Галицкий сообщил следствию, что в последний раз видел Алию Галицкую 19 января 2025 года, когда она приехала в лицей на день рождения дочери. До этого, уточнила адвокат, Галицкая «примерно раз в месяц звонила детям», но встреч не предлагала, а с самим Галицким они не общались около полугода. Последний контакт между ними, по ее словам, состоялся 29 января 2026 года — в переписке они обсудили, что смогут пообщаться «после завершения судов».

Авторы
Теги
Денис Пантелеев Денис Пантелеев
Александр Галицкий Следственный комитет Подмосковье суд
