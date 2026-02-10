США перебросили шесть стелс-истребителей F-35A «ближе к Ближнему Востоку»
Шесть американских стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II перелетели через Атлантику и приземлились на авиабазе ВВС Великобритании Лейкенхит, сообщает американское издание, посвященное Военно-воздушным силам США, авиации и космическим силам Air & Space Forces Magazine.
Переброска зафиксирована по данным трекинга полетов и переговорам диспетчеров с экипажами.
Самолеты прибыли из состава 158-го истребительного крыла Национальной гвардии Вермонта, базирующегося на авиабазе Берлингтон. Они вылетели утром 9 февраля. Перегон сопровождали три самолета-заправщика KC-135 Stratotanker с авиабазы Бангор в штате Мэн, которые затем приземлились на базе Мэлденхолл неподалеку от Лейкенхита.
Эти F-35A дополнили шесть других истребителей того же подразделения, которые ранее были переброшены в Испанию через Пуэрто-Рико и португальские Азорские острова.
Усиление авиагруппировки США в Европе и ближе к Ближнему Востоку происходит на фоне заявлений администрации президента США Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану в случае, если не будет достигнуто соглашение по его ядерной программе.
Материал дополняется
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции