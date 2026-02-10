 Перейти к основному контенту
США перебросили шесть стелс-истребителей F-35A «ближе к Ближнему Востоку»

Истребитель&nbsp;F-35A Lightning II
Истребитель F-35A Lightning II (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Шесть американских стелс-истребителей пятого поколения F-35A Lightning II перелетели через Атлантику и приземлились на авиабазе ВВС Великобритании Лейкенхит, сообщает американское издание, посвященное Военно-воздушным силам США, авиации и космическим силам Air & Space Forces Magazine.

Переброска зафиксирована по данным трекинга полетов и переговорам диспетчеров с экипажами.

Самолеты прибыли из состава 158-го истребительного крыла Национальной гвардии Вермонта, базирующегося на авиабазе Берлингтон. Они вылетели утром 9 февраля. Перегон сопровождали три самолета-заправщика KC-135 Stratotanker с авиабазы Бангор в штате Мэн, которые затем приземлились на базе Мэлденхолл неподалеку от Лейкенхита.

Эти F-35A дополнили шесть других истребителей того же подразделения, которые ранее были переброшены в Испанию через Пуэрто-Рико и португальские Азорские острова.

Усиление авиагруппировки США в Европе и ближе к Ближнему Востоку происходит на фоне заявлений администрации президента США Дональда Трампа о возможном ударе по Ирану в случае, если не будет достигнуто соглашение по его ядерной программе.

Материал дополняется

