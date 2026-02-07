The Times узнала о перебросе британских истребителей на Кипр из-за Ирана

Великобритания направила истребители на авиабазу Акротири на Кипре для усиления безопасности на фоне напряженной обстановки вокруг Ирана, пишет The Times.

Шесть F-35B присоединятся к Typhoon, уже находящимся на Кипре и выполняющих миссии над Ираком и Сирией, говорится в материале. Истребители уже покинули базу Марэм на востоке Англии.

Материал дополняется