Пособница Эпштейна Максвелл отказалась давать показания конгрессу США

Проходящая по делу финансиста Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл отказалась отвечать на вопросы во время допроса перед Комитетом по надзору Палаты представителей США. Об этом сообщает The New Yourk Times.

Максвелл отказывалась отвечать на каждый заданный властями вопрос, ссылалась на право по Пятой поправке Конституции США против самоинкриминации. «Это было очень разочаровывающе. У нас было много вопросов о преступлениях, совершенных ею и Эпштейном, а также вопросы о возможных соучастниках», — сказал председатель комитета Джеймс Комер.

Женщина отбывает федеральный тюремный срок по обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На допросе она присутствовала дистанционно, уточнил Комер.

Пятая поправка к Конституции США (часть Билля о правах, 1791 года) гарантирует фундаментальные процессуальные права, в том числе, защиту от самообвинения.

Адвокат Максвелл заявил, что его подзащитная готова говорить только при предоставлении помилования от президента США Дональда Трампа.

Демократы на допросе раскритиковали попытки Максвелл получить помилование от Трампа, подчеркнув, что американский президент не исключает такую возможность, что усиливает нежелание Максвелл сотрудничать с расследованием. «Она [Максвелл] постоянно пытается получить это помилование от президента Трампа, а этот президент пока не исключил такой вариант», — сказала представитель Сухас Субраманьям из Вирджинии.

По словам адвоката, Максвелл могла бы снять все обвинения с Трампа и бывшего президента Билла Клинтона, у обоих из которых зафиксированы связи с Эпштейном. Демократы отвергли такое утверждение, как маневр ради помилования.

Допрос проходил в рамках расследования работы правительства по делу Эпштейна, осужденного за торговлю несовершеннолетними. Комитет продолжает изучать материалы расследования, включая наследство Эпштейна, и планирует допросить Хиллари и Билла Клинтона. Кроме того, расследуются связи государственных чиновников, включая министра торговли Говрада Латника, с Эпштейном.

По данным AP от 9 февраля, несмотря на то что ФБР получило достаточно доказательств сексуального насилия Эпштейна над несовершеннолетними, оно обнаружило мало доказательств руководства финансистом сетью по торговле людьми для влиятельных лиц.