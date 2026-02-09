ФБР не подтвердило руководство Эпштейном сетью по торговле людьми

Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл (Фото: U.S. Justice Department / Reuters)

ФБР обнаружило мало доказательств руководства финансистом Джеффри Эпштейном сетью по торговле людьми, предоставляющей услуги влиятельным мужчинам, сообщает Associated Press, изучив опубликованные Минюстом США материалы по его делу.

Несмотря на это, следователи получили достаточно доказательств сексуального насилия Эпштейна над несовершеннолетними девочками.

Видеозаписи и фотографии, изъятые из домов Эпштейна в Нью-Йорке, Флориде и на Виргинских островах, не содержали изображений жертв и не указывали на причастность кого-либо еще к преступлениям, написал прокурор в одной из записок 2025 года.

В ходе проверки финансовых документов Эпштейна, включая платежи организациям, связанным с влиятельными фигурами, также не было обнаружено никакой связи с преступной деятельностью, говорится в другом документе 2019 года.

Согласно файлам, хотя одна из жертв публично заявила, что он «одолжил ее» своим богатым друзьям, агенты не смогли подтвердить это и не обнаружили других жертв, рассказывающих похожую историю, отмечает AP.

В электронном письме от июля прошлого года агенты по итогам расследования заявили, что хотя «четыре или пять» женщин, обвинявших Эпштейна, утверждали, что другие мужчины или женщины подвергали их сексуальному насилию, но «доказательств для предъявления этим лицам федеральных обвинений было недостаточно, поэтому дела были переданы в местные правоохранительные органы».

Расследование дела Эпштейна началось в 2005 году, когда родители 14-летней девочки сообщили о том, что она подверглась сексуальному насилию в доме миллионера в Палм-Бич, штат Флорида. Полиция установила личности как минимум 35 девочек со схожими историями: Эпштейн платил ученицам старших классов $200 или $300 за массаж сексуального характера.

После того как к расследованию подключилось ФБР, федеральные прокуроры подготовили обвинительные заключения для Эпштейна и некоторых его личных помощников, которые организовывали встречи с девочками и платили им. Однако тогдашний прокурор по Южному округу Флориды, включая Майами, Александр Акоста заключил сделку, позволившую Эпштейну признать себя виновным по обвинениям штата в склонении несовершеннолетней к проституции. Приговоренный к 18 месяцам тюремного заключения, Эпштейн вышел на свободу в середине 2009 года.

Он вновь был арестован в июле 2019 года. Месяц спустя финансист покончил с собой в тюремной камере.

В 2021 году на 20 лет была осуждена бывшая помощница Эпштейна Гислейн Максвелл за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Летом прошлого года она заявила властям, что «списка клиентов» Эпштейна не существует.

В 2011 и 2019 годах следователи допросили Вирджинию Джуффре, обвинявшую британского принца Эндрю и Эпштейна в сексуальном насилии.

Еще при прежней администрации, в начале января 2025 года, суд в США рассекретил заключительную часть документов по делу по иску, поданному в 2015 году Джуффре к Максвелл. Пострадавшая заявила, что ее принуждали к интимной связи с бывшим британским принцем Эндрю Маунтбеттен-Виндзором, неназванным «известным премьер-министром», главой сети отелей Hyatt Томасом Прицкером, бывшим губернатором Нью-Мексико и послом США в ООН Биллом Ричардсоном, бывшим сенатором Джорджем Митчеллом, миллиардером Гленном Дубином, профессором Массачусетского технологического института и «отцом искусственного интеллекта» Марвином Мински, а также миллиардером Лесом Векснером, владельцем компании Victoria’s Secret и сетей магазинов Bath & Body Works и Pink. В документах также фигурируют имена Дональда Трампа, экс-президента Билла Клинтона и его супруги Хиллари, бывшего вице-президента США Альберта Гора, экс-премьера Израиля Эхуда Барака, основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона, режиссера Джорджа Лукаса, актера Кевина Спейси, модели Хайди Клум, юриста и профессора Гарвардского университета Алана Дершовица, фокусника Дэвида Копперфилда, модели Наоми Кэмпбелл, певца Майкла Джексона и многих других знаменитостей. Однако наличие имени того или иного человека в судебных документах не обязательно означает его причастность к преступлениям Эпштейна и Максвелл.

Следователи подтвердили факт насилия, совершенного Эпштейном в отношении Джуффре. Однако другие аспекты ее истории вызвали вопросы. Две другие жертвы Эпштейна, которых Джуффре также называла «одолженными» влиятельным мужчинам, это отрицали, следует из документа прокуратуры от 2019 года.



«Ни одна другая жертва не описывала случаев, когда Максвелл или Эпштейн прямо указывали ей на необходимость вступать в сексуальные отношения с другими мужчинами», — говорится в нем.

Джуффре потом признала, что написала отчасти вымышленные мемуары об Эпштейне. В ходе допросов она также давала противоречивые показания и «непрерывно давала публичные интервью по поводу своих обвинений». Весной прошлого года Джуффре покончила с собой.