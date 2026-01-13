Володин поручил комитету Госдумы доложить о ситуации с «Почтой России»
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил комитету по информполитике, технологиям и связи подготовить доклад о ситуации в АО «Почта России» и ходе выполнения поручений правительства после 1 февраля. Это решение было озвучено им на пленарном заседании.
На прошлой неделе президент Владимир Путин поручил правительству принять меры для развития и модернизации управления «Почты России». Соответствующий доклад необходимо представить до 1 февраля. Володин предложил, чтобы на ближайшем заседании после этой даты глава комитета представил подробный отчет.
«Осталось всего лишь две недели. Поэтому давайте договоримся, что после 1 февраля на ближайшем заседании попросим Сергея Михайловича Боярского доложить о ситуации», — сказал Володин (цитата по ТАСС).
