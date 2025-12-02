Путин отправил российского посла в Польше в Словакию
Президент России Владимир Путин своим указом освободил Сергея Андреева от обязанностей посла в Польше. Дипломат вместо этого станет послом в Словакии.
Его предшественник на посту российского посланника в Братиславе, Игорь Братчиков, отправлен в отставку.
Указ о назначении нового посла в Польше пока не публиковался.
Сергей Андреев родился в 1958 году, на дипломатической работе с 1980 года.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили