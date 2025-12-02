Путин отправил российского посла в Польше в Словакию

Сергей Андреев (Фото: Attila Husejnow / ZUMA / ТАСС)

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Сергея Андреева от обязанностей посла в Польше. Дипломат вместо этого станет послом в Словакии.

Его предшественник на посту российского посланника в Братиславе, Игорь Братчиков, отправлен в отставку.

Указ о назначении нового посла в Польше пока не публиковался.

Сергей Андреев родился в 1958 году, на дипломатической работе с 1980 года.

