Фицо: конфликт на Украине завершится до ноября 2027 года

По словам Фицо, конфликт завершится до 1 ноября 2027 года, и, как только это произойдет, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес». Разрыв ЕС с российской энергетикой он назвал самоубийством

Фото: Reuters

Военный конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Его слова приводит издание Hlavné Správy.

По словам Фицо, когда конфликт завершится, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес».

После окончания боевых действий «все придут в себя», добавил премьер-министр. «Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заявил он.

Дату 1 ноября 2027 года Фицо назвал, комментируя введенный Евросоветом запрет на импорт российского газа. С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.

Решение было принято в обход вето Венгрии и Словакии, хотя обычно по подобным вопросам они принимаются принципом квалифицированного большинства. Как писал Reuters, документ специально был разработан таким образом, чтобы для одобрения было достаточно простого большинства.

Венгрия и Словакия решили подать иски в суд ЕС: как заявил Фицо, стороны намерены координировать свои действия, хотя подать иск совместно они не имеют возможности.

«Европейская комиссия всех обманула. Мы убеждены, что это стандартная санкция, и для санкций требуется единогласие. Но комиссия знала, что такая глупость не пройдет, поэтому она обошла этот принцип», — сказал Фицо.

По словам премьера, из-за решения Евросовета Словакия столкнется с дефицитом. «Одна зависимость сменяется другой, и Европа будет получать огромные объемы сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки», — добавил он.

В 2024 году Фицо также предсказывал скорое завершение конфликта на Украине.

Москва настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира президент России Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.