Фицо назвал вероятный срок завершения конфликта на Украине
Военный конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года, заявил словацкий премьер Роберт Фицо. Его слова приводит издание Hlavné Správy.
По словам Фицо, когда конфликт завершится, «все будут ломать себе ноги, спеша поехать в Россию делать бизнес».
После окончания боевых действий «все придут в себя», добавил премьер-министр. «Потому что такой разрыв с российской энергетикой — это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», — заявил он.
Дату 1 ноября 2027 года Фицо назвал, комментируя введенный Евросоветом запрет на импорт российского газа. С начала 2027 года будет введен полный запрет на поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России в Евросоюз, также будут запрещены поставки трубопроводного газа из России с 30 сентября 2027 года.
Решение было принято в обход вето Венгрии и Словакии, хотя обычно по подобным вопросам они принимаются принципом квалифицированного большинства. Как писал Reuters, документ специально был разработан таким образом, чтобы для одобрения было достаточно простого большинства.
Венгрия и Словакия решили подать иски в суд ЕС: как заявил Фицо, стороны намерены координировать свои действия, хотя подать иск совместно они не имеют возможности.
«Европейская комиссия всех обманула. Мы убеждены, что это стандартная санкция, и для санкций требуется единогласие. Но комиссия знала, что такая глупость не пройдет, поэтому она обошла этот принцип», — сказал Фицо.
По словам премьера, из-за решения Евросовета Словакия столкнется с дефицитом. «Одна зависимость сменяется другой, и Европа будет получать огромные объемы сжиженного газа из Соединенных Штатов Америки», — добавил он.
В 2024 году Фицо также предсказывал скорое завершение конфликта на Украине.
Москва настаивает на завершении конфликта через устранение его «первопричин» и неоднократно заявляла о готовности к мирному урегулированию. Условием мира президент России Владимир Путин называл вывод ВСУ из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Все четыре региона вошли в состав России по итогам референдумов 2022 года.
