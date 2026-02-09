 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

На Roblox составили протокол за пропаганду ЛГБТ

Суд Москвы рассмотрит протокол на компанию Roblox
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Таганский суд Москвы зарегистрировал административный протокол, составленный в отношении американской компании по разработке компьютерных игр Roblox Corporation за пропаганду ЛГБТ-отношений (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России), следует из информации из карточки дела, опубликованной на сайте суда.

Протокол зарегистрирован судом 9 февраля 2026 года. Дата рассмотрения протокола пока не назначена.

Roblox — онлайн-платформа, позволяющая пользователям создавать собственные игры и играть в проекты других участников. Она представляет собой большую виртуальную вселенную с разнообразными жанрами, популярную среди детей и подростков, где можно общаться и строить собственные цифровые миры.

Блокировка Roblox: что потерял бизнес и как дети жалуются в Кремль
Радио

Платформа была заблокирована 3 декабря 2025 года из-за «массового и неоднократного распространения материалов с пропагандой экстремизма и терроризма, призывов к противоправным действиям насильственного характера, а также ЛГБТ-контента», объяснили в Роскомнадзоре.

В середине декабря Roblox обратился к регулятору, сообщив, что готов принять меры для снятия блокировки. В начале января платформа начала требовать подтверждение возраста для общения в чатах, распределять игроков по возрастным группам и удалять личные данные пользователей младше 13 лет, включая электронную почту и номер телефона.

Оснований для разблокировки игровой платформы Roblox в России пока нет, сообщила в январе пресс-служба Роскомнадзора.

