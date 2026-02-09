Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину

Виктор Орбан (Фото: David Balogh / XinHua / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике заявления генсека НАТО Марка Рютте об обязательном присутствии войск альянса на Украине сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией.

«Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!» — написал политик в соцсети X.

По мнению Орбана, новые события, приближающие Европу к конфликту, происходят каждую неделю.

Венгерский премьер также напомнил о словах лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, ранее заявившего о желании видеть на Украине солдат в униформе ЕС, следует из опубликованного в соцсети видео с фрагментом выступления. В ответ на заявление Вебера Орбан сообщил, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

В начале февраля в ходе визита в Киев Рютте заявил, что иностранные военные контингенты могут быть размещены на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, после достижения договоренностей страны альянса, выразившие готовность участвовать, обеспечат военное присутствие, включая развертывание сил на земле, поддержку с воздуха и на море.

Вебер, глава крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии, выступил за участие Германии в возможной миротворческой миссии на Украине. По его мнению, в рамках европейского участия в обеспечении мирного урегулирования на Украине должны быть задействованы и немецкие военнослужащие.

Москва считает неприемлемым размещение на Украине военных контингентов стран НАТО, включая возможное участие под иным флагом. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что иностранные военнослужащие, которые могут быть направлены на территорию соседнего государства, будут рассматриваться как законные цели для поражения.