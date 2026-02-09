 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Орбан словом «безумие» оценил планы Рютте по отправке войск на Украину

Премьер Венгрии подверг критике заявления Рютте о присутствии войск на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: David Balogh / XinHua / Global Look Press)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике заявления генсека НАТО Марка Рютте об обязательном присутствии войск альянса на Украине сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией.

«Самые тяжелые времена впереди. Мы не позволим втянуть Венгрию в это безумие!» — написал политик в соцсети X.

По мнению Орбана, новые события, приближающие Европу к конфликту, происходят каждую неделю.

Венгерский премьер также напомнил о словах лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, ранее заявившего о желании видеть на Украине солдат в униформе ЕС, следует из опубликованного в соцсети видео с фрагментом выступления. В ответ на заявление Вебера Орбан сообщил, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

Орбан заявил, что членство Украины в Евросоюзе приведет к войне
Политика
Виктор Орбан

В начале февраля в ходе визита в Киев Рютте заявил, что иностранные военные контингенты могут быть размещены на территории Украины сразу после заключения мирного соглашения. По его словам, после достижения договоренностей страны альянса, выразившие готовность участвовать, обеспечат военное присутствие, включая развертывание сил на земле, поддержку с воздуха и на море.

Вебер, глава крупнейшей фракции Европарламента — Европейской народной партии, выступил за участие Германии в возможной миротворческой миссии на Украине. По его мнению, в рамках европейского участия в обеспечении мирного урегулирования на Украине должны быть задействованы и немецкие военнослужащие.

Москва считает неприемлемым размещение на Украине военных контингентов стран НАТО, включая возможное участие под иным флагом. Президент России Владимир Путин ранее указывал, что иностранные военнослужащие, которые могут быть направлены на территорию соседнего государства, будут рассматриваться как законные цели для поражения.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Плугина Ирина
Венгрия Виктор Орбан Европа войска НАТО Марк Рютте
Виктор Орбан фото
Виктор Орбан
политик, премьер-министр Венгрии
31 мая 1963 года
Марк Рютте фото
Марк Рютте
политик, генсек НАТО
14 февраля 1967 года
