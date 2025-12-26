 Перейти к основному контенту
Крупнейшая партия в ЕП предложила отправить немецкие войска на Украину

Глава крупнейшей партии в ЕП Вебер предложил отправить войска ФРГ на Украину
Лидер крупнейшей фракции Европарламента призвал отправить немецких солдат на Украину для обеспечения мира. Путин назвал иностранные войска там законной целью для поражения
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер выступил за участие немецких солдат в обеспечении мирного урегулирования на Украине. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke. EНП — крупнейшая партия в Европарламенте (189 из 720 мест).

«Я хотел бы видеть солдат с европейским флагом на форме, работающих бок о бок с нашими украинскими друзьями для достижения мира. <…> И когда мы говорим о европейских войсках, Германию нельзя забывать», — заявил политик (цитата по Die Zeit).

Вебер подчеркнул, что европейцы не могут «всерьез ожидать», что американский президент Дональд Трамп добьется мирного урегулирования с помощью своих войск, и Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.

«После прекращения огня или мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности», — добавил он и призвал Европейский союз отреагировать на уход США из Европы новой стратегией безопасности.

Подоляк заявил, что четыре страны готовы отправить миротворцев на Украину
Политика
Фото:Mateusz Slodkowski / Getty Images

При этом Вебер выразил скептицизм по поводу возможности скорого прекращения огня. По его мнению, Россия «водит за нос» Европу и мир наступит только тогда, когда европейцы продемонстрируют силу и выступят единым фронтом. 

Ранее 26 декабря советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отправить миротворческий контингент на Украину после завершения военного конфликта с Россией готовы четыре страны — Франция, Германия, Турция и Великобритания.

Российские власти критиковали заявления о возможной отправке иностранных военных на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что план отправки миротворцев на Украину — продолжение «науськивания» Киева на войну против России.

Москва считает неприемлемым появление на Украине войск НАТО даже под чужим флагом. Президент России Владимир Путин назвал иностранные войска, которые могут прибыть в соседнюю страну, законной целью для поражения.

