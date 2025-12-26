Крупнейшая партия в ЕП предложила отправить немецкие войска на Украину

Лидер крупнейшей фракции Европарламента призвал отправить немецких солдат на Украину для обеспечения мира. Путин назвал иностранные войска там законной целью для поражения

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии (ЕНП) — Манфред Вебер выступил за участие немецких солдат в обеспечении мирного урегулирования на Украине. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke. EНП — крупнейшая партия в Европарламенте (189 из 720 мест).

«Я хотел бы видеть солдат с европейским флагом на форме, работающих бок о бок с нашими украинскими друзьями для достижения мира. <…> И когда мы говорим о европейских войсках, Германию нельзя забывать», — заявил политик (цитата по Die Zeit).

Вебер подчеркнул, что европейцы не могут «всерьез ожидать», что американский президент Дональд Трамп добьется мирного урегулирования с помощью своих войск, и Европа должна взять на себя ответственность за безопасность Украины.

«После прекращения огня или мирного соглашения европейский флаг должен развеваться вдоль линии безопасности», — добавил он и призвал Европейский союз отреагировать на уход США из Европы новой стратегией безопасности.

При этом Вебер выразил скептицизм по поводу возможности скорого прекращения огня. По его мнению, Россия «водит за нос» Европу и мир наступит только тогда, когда европейцы продемонстрируют силу и выступят единым фронтом.

Ранее 26 декабря советник офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что отправить миротворческий контингент на Украину после завершения военного конфликта с Россией готовы четыре страны — Франция, Германия, Турция и Великобритания.

Российские власти критиковали заявления о возможной отправке иностранных военных на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что план отправки миротворцев на Украину — продолжение «науськивания» Киева на войну против России.

Москва считает неприемлемым появление на Украине войск НАТО даже под чужим флагом. Президент России Владимир Путин назвал иностранные войска, которые могут прибыть в соседнюю страну, законной целью для поражения.