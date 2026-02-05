 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера

В Великобритании депутаты от правящей Лейбористской партии в частном порядке ищут замену премьер-министру Киру Стармеру в связи со скандалом вокруг опубликованных файлов по делу Джеффри Эпштейна. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.

Для Стармера ситуация стала «экзистенциальной», ведь «практически все в частном порядке призывают к смене лидера», пояснил один из парламентариев. Среди потенциальных кандидатов — депутаты Анджела Рейнер и Уэс Стритинг.

Днем ранее, 4 февраля, британский премьер признал, что назначил лорда Питера Мандельсона послом в США, несмотря на осведомленность их близости с Эпштейном даже после приговора последнему.

Советник Фицо и «Меркель в юности»: европейцы в файлах Эпштейна
Политика
Мирослав Лайчак

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Теги
Кир Стармер Великобритания
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 17:26
The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера Политика, 23:17
После хищения водонапорной башни из музея Поленова возбудили дело Общество, 22:55
ОАЭ после переговоров заявили о серьезных намерениях России и Украины Политика, 22:54
С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» со спутниками Минобороны Политика, 22:38
Китайские ученые разработали микроволновое оружие против Starlink Технологии и медиа, 22:35
Трамп заявил, что предотвратил ядерную войну между Россией и Украиной Политика, 22:25
Из работавшего без лицензии дома престарелых в больницы попали 10 человек Общество, 22:18
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Эстония решила на три месяца закрыть ночной переход на двух КПП с Россией Политика, 22:11
Против главы форума в Давосе начали проверку из-за встреч с Эпштейном Политика, 22:03
Журналист узнал, что Роналду не передумал бойкотировать матчи «Ан-Насра» Спорт, 22:00
Трамп предложил разработать новый договор о ракетах Политика, 21:54
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Курс биткоина упал на 10% за день Финансы, 21:38
СКА выиграл второй матч подряд после антирекордной серии поражений Спорт, 21:36