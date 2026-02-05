The Telegraph узнала, что скандал с Эпштейном стал угрозой для Стармера
В Великобритании депутаты от правящей Лейбористской партии в частном порядке ищут замену премьер-министру Киру Стармеру в связи со скандалом вокруг опубликованных файлов по делу Джеффри Эпштейна. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники.
Для Стармера ситуация стала «экзистенциальной», ведь «практически все в частном порядке призывают к смене лидера», пояснил один из парламентариев. Среди потенциальных кандидатов — депутаты Анджела Рейнер и Уэс Стритинг.
Днем ранее, 4 февраля, британский премьер признал, что назначил лорда Питера Мандельсона послом в США, несмотря на осведомленность их близости с Эпштейном даже после приговора последнему.
Материал дополняется.
