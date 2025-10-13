В Госдуме назвали возможный срок введения лимита на число банковских карт

Депутат Аксаков: ограничение на число банковских карт может заработать с декабря

Фото: Shutterstock

С декабря в России могут начать действовать ограничения на количество банковских карт, оформленных на одного человека, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По словам парламентария, властями изначально обсуждалась идея ограничить число карт десятью, однако от этого варианта отказались в пользу более гибкой схемы.

Итоговая инициатива предусматривает два лимита: не более пяти карт в одном банке и не более 20 — во всех кредитных организациях суммарно.

По словам Аксакова, власти планируют запустить специальный сервис, позволяющий клиентам отслеживать, где и когда они выпустили свои карты. Этот инструмент должен повысить прозрачность и упростить контроль за «пластиком».

По словам зампреда Центробанка Алексея Гузнова, ограничение по количеству банковских карт на человека не создаст сложностей для россиян. «Это достаточно важный фактор, который позволит в том числе бороться с дропперством, с теми социальными явлениями, которые сейчас получили слишком большое распространение», — отметил Гузнов.

Ограничение по количеству банковских карт вошло во второй пакет мер против кибермошенников, сообщил в августе аппарат зампреда правительства Дмитрия Григоренко. Всего в пакете около 20 инициатив, в частности наказание за применение мошенниками искусственного интеллекта.