Депутат Госдумы подал жалобу на коллегу из-за прозвища
Депутат Госдумы Константин Затулин от «Единой России» обратился в комиссию по депутатской этике из-за оскорбительного прозвища «Затулло». Об этом в телеграм-канале сообщил депутат Михаил Матвеев (фракция КПРФ).
«Суть его претензий сводится к тому, что прилипшее к нему народное прозвище «Затулло», которое иногда цитировал телеграм-канал Матвеева, искажает его фамилию и кажется ему оскорбительным (почему — непонятно)», — уточнил парламентарий.
Свою публикацию Матвеев сопроводил фотографиями жалобы Затулина, где тот требует публичных извинений и официального признания нарушения со стороны Госдумы. «За что народ наделил его таким милым прозвищем, Затулина не интересует», — заключил Матвеев.
В жалобе Затулина говорится, что Матвеев в своем телеграм-канале называл его «голосом мигрантского лобби» и «Затулло Душанбинский». Затулин призвал комиссию по депутатской этике указать Матвееву на недопустимость подобного поведения и обязать того принести ему публичные извинения.
В январе 2024 года Матвеев заявил, что после окончания спецоперации на Украине могут произойти столкновения между теми, кто исповедует радикальный ислам, и остальным населением России. Он также поделил миграционный поток на «тех, кто уважает местные правила», и «радикалов, которые исповедуют исламский экстремизм».
Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал депутата, назвав его «безродным и трусоватым» и призвав компетентные органы дать оценку словам Матвеева. Кадыров подчеркнул, что чеченские военнослужащие служат наряду с представителями других конфессий и любые попытки их разделять недопустимы.
После реакции Кадырова Матвеев уточнил, что имел в виду именно радикальных исламистов, а не российских мусульман в целом. Он заявил, что готов извиниться перед теми, кто мог воспринять его слова лично, и подчеркнул, что все российские военнослужащие действуют «по одну сторону» и поддерживают друг друга.
