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Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Матвеева после слов о мусульманах

Рамзан Кадыров призвал вытурнуть депутата Матвеева после его слов о мусульманах
Кадыров назвал депутата Госдумы Михаила Матвеева «безродным и трусоватым» и призвал его «вытурнуть». Депутат допустил столкновения православных и мусульман после окончания военной операции
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал «вытурнуть» депутата Госдумы от партии КПРФ Михаила Матвеева после его слов о столкновениях православных и мусульман в России после окончания военной операции.

«Самый опасный враг тот, что сидит в тылу. Он безроден, трусоват и занимается тем, что вносит раскол в ряды настоящих патриотов, пытаясь разделить их по вере или национальности <...>. Лучше одного Матвеева вытурнуть, и провокаций станет гораздо меньше», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни также призвал дать оценку заявлениям депутата компетентными органами. Он отметил, что чеченские военнослужащие наравне с представителями разных конфессий и народностей несут службу в зоне военной операции, а Матвеев рассуждает об их разделении «на немусульман и мусульман» и избавлении от последних «во избежание провокации».

«Мы живем в светском государстве, которое позволяет нам исповедовать ислам, строить мечети, совершать намаз. И мы, мусульмане, живя в таком государстве, обязаны защищать страну», — подчеркнул Кадыров.

Ранее Матвеев в интервью, опубликованном на YouTube, прокомментировал скандалы с запретами на проведение елок в некоторых школах, а также в целом ситуацию с мигрантами в России. Он разделил весь миграционный поток на две части — людей, «понимающих, куда они едут и готовых пусть не адаптироваться, но по крайней мере приезжать с пониманием, что со своим уставом в чужой монастырь не едут», и «дикарей, которые исповедуют радикальный ислам».

По его мнению, в ближайшее время произойдут «серьезнейшие столкновения в стране этих двух цивилизаций».

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«Я думаю, что когда СВО закончится и вернутся с фронта полмиллиона или больше наших ребят, то вот тогда начнутся основные столкновения между теми, кто к этому времени уже почувствует себя хозяевами в нашей стране, и их настоящими хозяевами», — заключил депутат Госдумы.

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Россия Госдума КПРФ Чечня Рамзан Кадыров мусульмане православные
Рамзан Кадыров фото

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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