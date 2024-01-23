Депутат Матвеев ответил Кадырову словами «мне не стыдно извиниться»

Депутат Матвеев сказал о своем прогнозе о столкновениях мусульман и православных, что имел в виду исповедующих радикальный ислам «шайтанов». Комментарий последовал после реакции Кадырова, призвавшего его «вытурнуть»

Михаил Матвеев (Фото: duma.gov.ru)

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев прокомментировал свой прогноз о предстоящей после военной операции борьбе православных и мусульман в России и уточнил, что имел в виду «шайтанов», исповедующих радикальный ислам. Это заявление последовало после реакции главы Чечни Рамзана Кадырова, назвавшего Матвеева «безродным и трусоватым» и призвавшего его «вытурнуть».



«Я хочу вам, Рамзан Ахматович, сказать, что я, конечно же, имел в виду тех террористов, шайтанов, как вы называете, с которыми вы боролись у себя в республике на Северном Кавказе и которые там побеждены, и с которыми сейчас идет борьба в специальной военной операции нашими бойцами — и мусульманами, и православными, и всеми остальными, с которыми у нас в России существует мир. Если кто-то из моих братьев, коллег, мусульман российских воспринял это на свой счет, мне не стыдно извиниться, потому что я имею в виду именно тех радикалов, с которыми идет, собственно, борьба, с которыми президент Путин борется, и Рамзан Кадыров, и все нормальные люди», — заявил депутат в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

Матвеев также добавил, что все российские военнослужащие, находящиеся сейчас в окопах, «по одну сторону» и будут поддерживать друг друга.

Ранее депутат, комментируя скандалы с запретами на проведение елок в некоторых школах, а также в целом ситуацию с мигрантами в России, заявил, что весь миграционный поток делится на две части — тех, кто понимает, что «со своим уставом в чужой монастырь не едут», и «дикарей, которые исповедуют радикальный ислам». Матвеев спрогнозировал, что после окончания военной операции на Украине произойдут «серьезнейшие столкновения в стране этих двух цивилизаций».





Кадыров призвал компетентные органы дать оценку таким заявлениям и отметил, что чеченские военнослужащие наравне с представителями других конфессий несут службу в зоне военной операции. Глава республики указал, что депутат рассуждает об их разделении «на немусульман и мусульман» и избавлении от последних «во избежание провокации». Кадыров также назвал Матвеева «безродным и трусоватым, а также призвал его «вытурнуть».