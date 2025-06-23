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Общество ,  
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Минцифры предложило запретить перепрошивать мобильные устройства

Россиянам запретят менять идентификационные номера мобильных устройств (IMEI), пишут «Известия» со ссылкой на разработанный Минцифры закон «О связи».

Законопроект направлен на борьбу с киберпреступностью, отмечает газета. В документе не указаны конкретные санкции в отношении тех, кто меняет IMEI. Однако, отмечает газета, прежде манипуляции с идентификационными номерами не регулировались.

IMEI — уникальный код, который присваивается каждому устройству с SIM-картой. Он состоит из 15 цифр, в которых зашифрована информация об изготовителе и стране, модели устройства и его серийный номер.

Директор Института исследований интернета Карен Казарян в беседе с «Известиями» отметил, что подменой IMEI занимаются в том числе киберпреступники. Это позволяет злоумышленникам скрыть устройство, которое использовалось в мошеннических целях. Код устройства также меняют в мошеннических контакт-центрах и для спам-звонков — это позволяет аферистам скрыть свои устройства от операторов и банков.

Минцифры также планирует создать базу мобильных устройств и черные списки уникальных номеров.

«При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям», — цитирует газета документ ведомства.

Внедрение такой системы позволит блокировать незаконно ввезенные в страну или украденные смартфоны, отмечают «Известия».

ВТБ сообщил о двукратном сокращении потерь россиян от кибермошенничества
Финансы
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Вице-президент ВТБ Дмитрий Ревякин на полях ПМЭФ сообщил, что потери россиян от онлайн-мошенничества сократились вдвое, несмотря на рост числа таких атак в 1,5 раза. Пожилые люди стали реже попадаться на уловки мошенников на 22%. По его словам, количество краж в онлайн-банках уменьшилось благодаря модернизации систем защиты клиентов.

Прежде аферисты пытались взломать личные кабинеты и самостоятельно выводили деньги. После внедрения банками дополнительных мер безопасности — подтверждения операций по NFC, биометрии и введения самозапретов на кредиты злоумышленники сменили тактику. Сейчас они убеждают пользователей самостоятельно переводить средства через банкоматы или онлайн, отметили в ВТБ.

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Теги
Дарья Беспалько
Минцифры мобильный телефон киберпреступность
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