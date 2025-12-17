 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
0

Минцифры планирует создать базу IMEI

Минцифры создаст базу уникальных номеров мобильных устройств в 2026 году
Сюжет
Военная операция на Украине

Минцифры планирует в будущем году создать базу уникальных идентификационных номеров мобильных устройств (IMEI), сообщил замглавы ведомства Дмитрий Угнивенко.

«В случае, если мы создадим эту базу и привяжем их к конкретным номерам, мы точно можем тогда идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА, и тогда, будем надеяться, что, может быть, слегка отпустит этот режим блокировок», — сказал он на заседании Общественного совета при Минцифры (цитата по «Интерфаксу»).

В этом году Минцифры составило список «белых» сайтов — тех, которые будут работать при отключения мобильного интернета. 5 сентября РБК опубликовал первый вариант списка. В него вошли «Яндекс», «ВКонтакте» и «Одноклассники»; маркетплейсы Ozon и Wildberries; сервисы Сбербанка, Альфа-банка, Т-банка, Газпромбанка и НСПК. Известно, что перечень был сформирован на основе рейтинга.

В прошлый раз Минцифры расширило «белый список» в начале декабря — его пополнили сайтами ЦБ, «Молодежи России», сервиса «Домклик», а также нескольких нескольких сотовых операторов и СМИ.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) — уникальный код, который присваивается каждому устройству с сим-слотом. Идентификатор — международны, он состоит из 15 цифр, в которых зашифрована информация об изготовителе, стране, модели устройства, а также его серийный номер.

Минувшим летом Минцифры предложило запретить менять IMEI и «прошивать» мобильные устройства соответствующим образом, писали «Известия». Также ведомство планирует создать базу мобильных устройств и черные списки IMEI.

Авторы

Теги
Теги
Анастасия Лежепекова
ограничение Минцифры мобильный интернет

