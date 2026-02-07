 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

На Украине задержали сотрудников ТЦК, до смерти избивших мобилизованного

На Украине задержали трех сотрудников ТЦК, до смерти избивших мобилизованного
Сюжет
Военная операция на Украине

Полиция Украины задержала трех военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), до смерти избивших местного жителя, сообщила пресс-служба управления полиции по Днепропетровской области в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в правоохранительные органы ночью 7 февраля. По предварительным данным экспертизы, причиной смерти стала травма головы.

«В результате проведенных мероприятий установлено, что к причинению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК. Они задержаны, продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении управления полиции.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и автомобиль со следами крови погибшего. Опрошены свидетели и очевидцы.

В уведомлении, опубликованном Одесским областным ТЦК в соцсети, говорится, что мужчина, по данным полиции, находился в розыске за нарушение правил военного учета. Сотрудники центра комплектования просили его предоставить военно-учетные документы, а физическое воздействие использовалось для прекращения противоправных действий с его стороны, так как задержанный отказался соблюдать требования закона, заявили в ТЦК.

Одесский областной ТЦК также инициировал по факту смерти мужчины официальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действий всех участников.

Киевский областной ТЦК назвал уклонистов убийцами, врагами и предателями
Политика
Фото:Евгений Котенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

На Украине по линии ТЦК находятся в розыске 2 млн мужчин, сообщил в январе глава Минобороны Украины Михаил Федоров перед голосованием по своему назначению на пост. По словам министра, еще 200 тыс. человек числятся как самовольно оставившие части (СОЧ).

С начала военной операции на Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация. На фоне дефицита личного состава призывной возраст снижали с 27 до 25 лет, упразднили категорию ограниченно годных и обязали мужчин иметь при себе военный билет. В 2024 году в армию призвали порядка 200 тыс. человек, однако этого оказалось недостаточно.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
ТЦК Украина избиение полиция задержание
