На Украине задержали сотрудников ТЦК, до смерти избивших мобилизованного

Полиция Украины задержала трех военнослужащих территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата), до смерти избивших местного жителя, сообщила пресс-служба управления полиции по Днепропетровской области в соцсети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в правоохранительные органы ночью 7 февраля. По предварительным данным экспертизы, причиной смерти стала травма головы.

«В результате проведенных мероприятий установлено, что к причинению смертельных телесных повреждений причастны трое военнослужащих ТЦК. Они задержаны, продолжается досудебное расследование», — говорится в сообщении управления полиции.

При осмотре места происшествия полицейские изъяли вещественные доказательства и автомобиль со следами крови погибшего. Опрошены свидетели и очевидцы.

В уведомлении, опубликованном Одесским областным ТЦК в соцсети, говорится, что мужчина, по данным полиции, находился в розыске за нарушение правил военного учета. Сотрудники центра комплектования просили его предоставить военно-учетные документы, а физическое воздействие использовалось для прекращения противоправных действий с его стороны, так как задержанный отказался соблюдать требования закона, заявили в ТЦК.

Одесский областной ТЦК также инициировал по факту смерти мужчины официальную проверку, в рамках которой будет дана правовая оценка действий всех участников.

На Украине по линии ТЦК находятся в розыске 2 млн мужчин, сообщил в январе глава Минобороны Украины Михаил Федоров перед голосованием по своему назначению на пост. По словам министра, еще 200 тыс. человек числятся как самовольно оставившие части (СОЧ).

С начала военной операции на Украине введены военное положение и всеобщая мобилизация. На фоне дефицита личного состава призывной возраст снижали с 27 до 25 лет, упразднили категорию ограниченно годных и обязали мужчин иметь при себе военный билет. В 2024 году в армию призвали порядка 200 тыс. человек, однако этого оказалось недостаточно.