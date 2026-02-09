Бастрыкин возбудил дело о взятках против мирового судьи в отставке

Александр Бастрыкин (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против бывшего мирового судьи участка № 7 Нальчикского судебного района Мухамеда Темботова, обвиняемого в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Республиканское управление СК провело проверку в отношении экс-судьи, подозреваемого в систематическом получении взяток с привлечением третьих лиц. После одобрения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) Следственный комитет инициировал расследование.

Было установлено, что с ноября 2024 года по май 2025 года Темботов совместно с секретарем судебного заседания Марианной Карасовой и помощником судьи Еленой Рашидовой участвовал в регулярном получении денежных вознаграждений размером от 10 тыс. до 100 тыс. руб. — за вынесение нужных вердиктов.

Весной 2025 года сотрудники ФСБ задержали фигурантов дела непосредственно после передачи взятки в 100 тыс. рублей от местного жителя, обратившегося в республиканское УФСБ и действовавшего в рамках оперативно-разыскных мероприятий. Помимо самого Темботова, уголовному преследованию подверглись и остальные участники схемы незаконного обогащения.