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ФСБ подтвердила задержание замминистра в Челябинской области
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ФСБ подтвердила задержание замминистра в Челябинской области
Политика, 15:03
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ФСБ подтвердила задержание замминистра в Челябинской области

УФСБ России по Челябинской области подтвердило информацию о задержании первого замглавы Минэкономразвития региона Антона Бахаева и руководителя челябинского Агентства международного сотрудничества Ольги Алейниковой. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — заявила пресс-секретарь регионального УФСБ Марина Горлевская. По ее словам, у задержанных нет статуса подозреваемых.

Ранее о том, что сотрудники управления ФСБ по региону задержали в Челябинске первого замминистра экономического развития области Антона Бахаева, сообщили информагентство «Урал-пресс» и телеканал 31tv.ru. со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

«Урал-пресс» сообщало о возбуждении против Бахаева уголовного дела по факту хищения бюджетных средств. По данным агентства, он был ответственным за организацию российско-казахстанского форума в Челябинске, на организацию которого местные власти, по данным 31tv.ru, потратили около миллиарда рублей. В СК воздержались от комментариев. Пресс-секретарь Бахаева узнала о его задержании от журналистов. Позднее новостное агентство Chelyabinsk.ru сообщило о задержании Ольги Алейниковой. Агентство, которое она возглавляет, среди прочего координирует деятельность по подготовке к проведению в Челябинске саммитов стран ШОС и БРИКС в 2020 году. Бахаев возглавляет дирекцию по подготовке саммитов.

Теги: УФСБ , Челябинская область , задержание , Минэкономразвития
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