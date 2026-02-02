 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
СВР заявила о причастности Франции к госпереворотам в Африке

СВР: Франция организовывает в Африке неоколониальные перевороты
Фото: Chris Hondros / Getty Images
Фото: Chris Hondros / Getty Images

Франция организовывает в Африке неоколониальные перевороты и политические убийства для «политического реванша» на континенте, заявила служба внешней разведки России.

Ведомство утверждает, что администрация президента Франции Эмманюэля Макрона причастна к попытке государственного переворота в Буркина-Фасо 3 января — как сообщил министр безопасности Махамаду Сана, повстанцы планировали совершить серию убийств гражданских и военных чиновников. Он заявил, что значительная часть финансирования проекта поступила из Кот-д'Ивуара (также бывшая колония Франции).

Помимо этого, Франция мобилизует свои силы на дестабилизацию обстановки в «неугодных странах» Сахаро-Сахельской зоны, особенно в Мали и ЦАР, заявила СВР.

Протесты в Мадагаскаре, вспыхнувшие в прошлом году и приведшие к отставке президента Андри Радзуэлина, по заявлению ведомства, также связаны с администрацией Макрона. «Другой предмет деструктивного внимания руководства Франции — Мадагаскар, где в октябре 2025 года к власти пришли силы, взявшие курс на развитие отношений с БРИКС», — говорится в сообщении.

Где в мире в 2025 году произошли госперевороты и массовые протесты
Политика
Катманду, Непал

Франция стала колониальной державой в Африке во второй половине XIX века, установив контроль над странами Северной, Западной и Центральной Африки — от Алжира и Марокко до территорий современной Сахеля и экваториальной зоны.

В конце 1950-х — начале 1960-х годов французские колонии получили независимость.

Как пишет France24, в последние годы Франция вывела свои войска со значительной части континента, поскольку главы африканских государств разрывали с Парижем военные соглашения. «За этим последовал рост антифранцузских настроений и поворот к альтернативным союзникам, таким как Россия», — информировал телеканал.

Читайте РБК в Telegram.

