Пенсии в 2026 году⁠,
Глава Минтруда заявил об отсутствии планов повысить пенсионный возраст

Котяков: вопрос повышения пенсионного возраста не рассматривается
Пенсии в 2026 году
Пенсионная реформа
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Вопрос изменения пенсионного возраста в России не рассматривается правительством, даже несмотря на существующие кадровые трудности, заявил глава Минтруда Антон Котяков в беседе с журналом «Эксперт».

Министр отметил, что тема вообще не поднимается — никаких конкретных планов по изменению границы выхода на пенсию нет, а основной кадровый резерв правительство видит в трудоустройстве молодых специалистов.

«Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда — это ребята в возрасте 18–27 лет», — подчеркнул глава Минтруда.

При этом Котяков особо выделил роль старшего поколения, подчеркнув, что опытные работники остаются ценнейшим ресурсом для компаний, выступая зачастую в роли наставников.

Пенсионеры старше 80 лет начнут получать увеличенную пенсию с 1 февраля
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Кроме того, министр обратил внимание на завершение пенсионной реформы, которое сопровождается постепенным введением нового порядка — вплоть до окончания переходного периода в 2032 году.

Для жителей новых территорий сделали свой, отдельный переходный период до 31 декабря 2032 года, чтобы они могли какое‑то время выходить на пенсию по «старым» местным нормам, а не по уже повышенному общероссийскому возрасту.

Для работающих пенсионеров с начала 2025 года была восстановлена индексация пенсий, прерванная ранее на протяжении девяти лет.

С 2019 по 2028 год в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличивается — для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет. В 2028 году возраст выхода на пенсию будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.

В конце прошлого года председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов заявил, что в России нет предпосылок и оснований для очередного повышения пенсионного возраста.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Антон Котяков Минтруд пенсионная реформа пенсии
Антон Котяков фото
Антон Котяков
министр труда и социальной защиты России
15 августа 1980 года
