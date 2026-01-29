Пенсионеры старше 80 лет начнут получать увеличенную пенсию с 1 февраля
Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, с 1 февраля 2026 года начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. Изменения предусмотрены федеральным законом № 431-ФЗ.
Так, вследствие индексации пенсий, составившей 7,6%, размер фиксированной выплаты к пенсии составит 9 584,69 руб. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на эти цели. Страховые пенсии в России получают почти 38 млн человек.
Фиксированную выплату, увеличенную вдвое, получат граждане старше 80 лет. Им полагается 19 169,38 руб. Такая норма предусмотрена законом о страховых пенсиях. Также удвоенные выплаты получат люди, являющиеся инвалидами первой группы.
Следующее повышение социальных пенсий ожидает получателей с 1 апреля текущего года. Выплаты увеличат на 6,8%. С 1 октября пройдет индексация военных пенсий и пенсий бывших сотрудников силовых структур. Рост денежного довольствия составит 4%, однако цифра может быть скорректирована с учетом инфляции.
Кроме того, пенсионеры старше 80 лет имеют право получить надбавку к выплатам за уход. Ее размер с 1 января 2026 года составляет 1413,86 руб. Размер выплаты индексируется ежегодно. МРОТ в России на данный момент составляет 27 093 руб.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль назвал дату новых переговоров России, Украины и США
Швеция заявила об обсуждении с Лондоном и Парижем размещения ядерных сил
Орбан обвинил Киев в коррупции и отказался выделять Украине деньги
FT назвала сроки запуска крупнейшего IPO компании Маска SpaceX
Трамп сообщил о направлении к Ирану большей армады, чем в Венесуэлу
Путин установил День военной полиции на 8 февраля