Пенсионеры старше 80 лет начнут получать увеличенную пенсию с 1 февраля

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста, с 1 февраля 2026 года начнут получать страховую пенсию в увеличенном размере. Изменения предусмотрены федеральным законом № 431-ФЗ.

Так, вследствие индексации пенсий, составившей 7,6%, размер фиксированной выплаты к пенсии составит 9 584,69 руб. В федеральном бюджете уже предусмотрены средства на эти цели. Страховые пенсии в России получают почти 38 млн человек.

Фиксированную выплату, увеличенную вдвое, получат граждане старше 80 лет. Им полагается 19 169,38 руб. Такая норма предусмотрена законом о страховых пенсиях. Также удвоенные выплаты получат люди, являющиеся инвалидами первой группы.

Следующее повышение социальных пенсий ожидает получателей с 1 апреля текущего года. Выплаты увеличат на 6,8%. С 1 октября пройдет индексация военных пенсий и пенсий бывших сотрудников силовых структур. Рост денежного довольствия составит 4%, однако цифра может быть скорректирована с учетом инфляции.

Кроме того, пенсионеры старше 80 лет имеют право получить надбавку к выплатам за уход. Ее размер с 1 января 2026 года составляет 1413,86 руб. Размер выплаты индексируется ежегодно. МРОТ в России на данный момент составляет 27 093 руб.