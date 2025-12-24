 Перейти к основному контенту
0

В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста

Нилов: в России нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В России нет никаких оснований для очередного повышения пенсионного возраста, заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Это все какие-то вольные высказывания отдельных экспертов. Их начинают в прессе обсуждать, но оснований правовых, предпосылок никаких нет. Законопроектов на эту тему нет», — сказал он на пресс-конференции, посвященной результатам работы комитета (цитата по ТАСС).

По словам главы думского комитета, сейчас власти даже не обсуждают подобную реформу.

Ранее Нилов также сообщал, что в бюджете уже предусмотрены все необходимые средства на выплаты пенсий на ближайшие три года

Мишустин заявил, что пенсии в России продолжат расти
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

С 2019 по 2028 год в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат — для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

В 2028 году возраст выхода на пенсию будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В прошлом году на пенсию по старости вышли 58-летние женщины и 63-летние мужчины.

По данным Соцфонда, в России за полгода уменьшилось количество пенсионеров — на 1 октября их насчитывалось более 40,6 млн, в апреле — почти 41 млн. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие 15 лет число пожилых россиян увеличится примерно на 9 млн человек.

Анастасия Лежепекова
пенсии пенсионный возраст пенсионная реформа Нилов реформы
