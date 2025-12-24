В Госдуме заявили, что нет предпосылок для повышения пенсионного возраста
В России нет никаких оснований для очередного повышения пенсионного возраста, заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Это все какие-то вольные высказывания отдельных экспертов. Их начинают в прессе обсуждать, но оснований правовых, предпосылок никаких нет. Законопроектов на эту тему нет», — сказал он на пресс-конференции, посвященной результатам работы комитета (цитата по ТАСС).
По словам главы думского комитета, сейчас власти даже не обсуждают подобную реформу.
Ранее Нилов также сообщал, что в бюджете уже предусмотрены все необходимые средства на выплаты пенсий на ближайшие три года
С 2019 по 2028 год в России проходит пенсионная реформа. Постепенно возраст выхода на пенсию увеличат — для женщин с 55 до 60 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.
В 2028 году возраст выхода на пенсию будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. В прошлом году на пенсию по старости вышли 58-летние женщины и 63-летние мужчины.
По данным Соцфонда, в России за полгода уменьшилось количество пенсионеров — на 1 октября их насчитывалось более 40,6 млн, в апреле — почти 41 млн. Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшие 15 лет число пожилых россиян увеличится примерно на 9 млн человек.
