Политика⁠,
Исполнитель покушения на генерала ГРУ должен был улететь из ОАЭ в Румынию

Исполнитель покушения на генерала ГРУ должен был улететь из ОАЭ в Румынию
Исполнитель покушения на убийство замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба рассказал, что после выполнения задания украинских спецслужб должен был вылететь в Дубай, потом в Румынию, а оттуда вернуться в Киев. Видео допроса опубликовал Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«После исполнения попытки убийства было мне сказано идти в аэропорт, садиться на самолет в Дубай, где в Дубае был другой билет на Румынию. Из Румынии должны были ехать в Киев», — рассказал он.

Корбу задержали в Дубае при содействии властей ОАЭ и передали России. Президент России Владимир Путин поблагодарил власти Объединенных Арабских Эмиратов за содействие.

ФСБ и МВД установили пособников и исполнителя покушения на Алексеева
Политика

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. Как сообщил СК, в него несколько раз выстрелили у дома на Волоколамском шоссе. Алексеева госпитализировали, на следующий день стало известно, что он пришел в сознание.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК) и незаконном обороте огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК).

Как установили ФСБ и МВД, исполнителем покушения стал Любомир Корба, а его пособниками были Виктор Васин и Зинаида Серебрицкая. Корбу и Васина задержали — первого в ОАЭ, второго в Москве. Серебрицкой удалось выехать на Украину. Правоохранители продолжают розыск организаторов преступления.

