Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь с поимкой стрелявшего в Алексеева

Путин поблагодарил ОАЭ за помощь с поимкой стрелявшего в Алексеева

Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь с задержанием Любомира Корбы, который после покушения успел бежать в Дубай. Мужчину уже передали России и заочно арестовали

Любомир Корба (Фото: ФСБ РФ / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за сотрудничество по линии спецслужб и помощь в задержании исполнителя покушения на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он уточнил, что политики говорили по телефону накануне вечером.

«Президент Путин поблагодарил своего эмиратского коллегу за эффективное сотрудничество по линии специальных служб и помощь эмиратской стороны в задержании подозреваемого в причастности к террористическому акту против генерала Алексеева», — сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что главы государств также обсудили темы, «которые были на повестке дня переговоров в ходе недавнего визита Нахайяна в Москву».

ФСБ ранее сообщила, что исполнитель покушения — Любомир Корба (1960 года рождения) был задержан в Дубае при содействии властей ОАЭ. Его передали России, московский суд его заочно арестовал.

Пособниками Корбы были Виктор Васин 1959 года рождения и Зинаида Серебрицкая 1971 года рождения. Первый был задержан в Москве, женщине удалось выехать на Украину. Розыск организаторов преступления продолжается.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе, после чего генерал-лейтенанта госпитализировали. 7 февраля он пришел в сознание.

Позднее по ст. 317 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; максимально возможное наказание — пожизненное лишение свободы) и ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой; максимальное наказание — до 12 лет колонии со штрафом) было возбуждено уголовное дело.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом, нацеленным на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине. В Кремле говорили, что Путину докладывают о ситуации с Алексеевым.