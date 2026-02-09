Пушилин заявил о продвижении армии к Славянску в ДНР
Части российской армии улучшили позиции в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мы видим, что были столкновения и есть улучшение позиций в районе населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Новое Шахово», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).
«Есть также продвижение со стороны Закотного в направлении Славянска», — добавил глава региона.
В начале февраля Пушилин также сообщал о ходе боевых действий на Краснолиманском направлении: основные были зафиксированы в районе населенных пунктов Дробышево и Яровая.
Ранее он отмечал расширение войсками зоны контроля в районе Константиновки.
