Пушилин заявил о продвижении армии к Славянску в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Части российской армии улучшили позиции в районе нескольких населенных пунктов в Донецкой народной республике, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

«Мы видим, что были столкновения и есть улучшение позиций в районе населенных пунктов Белицкое, Новый Донбасс, Новое Шахово», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по ТАСС).

«Есть также продвижение со стороны Закотного в направлении Славянска», — добавил глава региона.

В начале февраля Пушилин также сообщал о ходе боевых действий на Краснолиманском направлении: основные были зафиксированы в районе населенных пунктов Дробышево и Яровая.

Ранее он отмечал расширение войсками зоны контроля в районе Константиновки.