Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о взятии российскими войсками населенных пунктов Павловка в Запорожской области и Новопавловка в ДНР.

Павловку взяли под контроль подразделения группировки «Днепр». Небольшой населенный пункт с таким названием находится к западу от города Орехов. В этом же районе за последние недели российские войска заняли села Лукьяновское и Новобойковское.

Новопавловка находится на восточном берегу реки Полтавка рядом с дорогой, соединяющей Родинское и Дружковку.

Материал дополняется