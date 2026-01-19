Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области
Минобороны сообщило о взятии российскими войсками населенных пунктов Павловка в Запорожской области и Новопавловка в ДНР.
Павловку взяли под контроль подразделения группировки «Днепр». Небольшой населенный пункт с таким названием находится к западу от города Орехов. В этом же районе за последние недели российские войска заняли села Лукьяновское и Новобойковское.
Новопавловка находится на восточном берегу реки Полтавка рядом с дорогой, соединяющей Родинское и Дружковку.
Материал дополняется
