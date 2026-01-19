 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о занятии двух сел в ДНР и Запорожской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Минобороны сообщило о взятии российскими войсками населенных пунктов Павловка в Запорожской области и Новопавловка в ДНР.

Павловку взяли под контроль подразделения группировки «Днепр». Небольшой населенный пункт с таким названием находится к западу от города Орехов. В этом же районе за последние недели российские войска заняли села Лукьяновское и Новобойковское.

Новопавловка находится на восточном берегу реки Полтавка рядом с дорогой, соединяющей Родинское и Дружковку.

Материал дополняется

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Артем Филипенок Артем Филипенок
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
ЦБ собрался включить звездные рейтинги в регулирование Инвестиции, 13:11
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Валерий Карпин допустил возможность возглавить испанские клубы в будущем Спорт, 13:06
Лукашенко заявил, что Украине помогут только Белоруссия и Россия Политика, 12:50
Выпить кофе и лечь спать: в чем секрет бодрящего лайфхака дальнобойщиков Образование, 12:49
Появилось видео взрыва и пожара в центре подготовки МВД в Сыктывкаре Общество, 12:48
Минобороны сообщило об учениях резервистов по защите инфраструктуры Общество, 12:45
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Песков назвал «беспокойной» информацию о событиях вокруг Гренландии Политика, 12:44
Песков сообщил, что Путин традиционно окунулся в крещенскую купель Политика, 12:41
Зачем Япония во второй раз за 16 месяцев проводит досрочные выборы Политика, 12:41
Альтернатива вкладу: зачем добавлять внебиржевые бонды в инвестпортфель #всенабиржу!, 12:40
Песков ответил на вопрос о контактах Путина и временного лидера Венесуэлы Политика, 12:36
Чемпионка Европы и ее муж перешли в академию Плющенко Спорт, 12:32
Путин проведет оперативное совещание Совета безопасности Политика, 12:32