Пушилин заявил о расширении войсками зоны контроля Константиновки в ДНР
Российские войска осуществляют широкий охват Константиновки в ДНР, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава республики Денис Пушилин.
По его словам, на константиновском направлении «боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте», около железнодорожного вокзала. «Также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника», — рассказал Пушилин.
Константиновка — город на западе Донбасса, административно относится к Краматорскому району.
Для ВСУ Константиновка является одним из ключевых районов, прикрывающих транспортные маршруты к крупнейшим подконтрольным Киеву городам Донбасса — Славянску и Краматорску.
Для российских войск Константиновка рассматривается как важный логистический пункт и потенциальная опорная точка для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.
В декабре глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства назвал Константиновку ключом к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации, занятие которой позволит российским войскам установить полный контроль над ДНР.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Кремль раскрыл детали переговоров Путина с делегацией США
В Минобороны сообщили о росте числа медиков в госпиталях и их зарплат
NYT: Трамп хочет запретить России и Китаю добычу в Гренландии
Трамп заявил о движении «армады» в сторону Ирана «на всякий случай»
Роков иностранного языка в школах станет меньше. Подробности
Трамп объявил об отзыве приглашения премьера Канады в «Совет мира»