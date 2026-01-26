Пушилин заявил о расширении войсками зоны контроля Константиновки в ДНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Российские войска осуществляют широкий охват Константиновки в ДНР, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава республики Денис Пушилин.

По его словам, на константиновском направлении «боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте», около железнодорожного вокзала. «Также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, перерезание коммуникаций противника», — рассказал Пушилин.

Константиновка — город на западе Донбасса, административно относится к Краматорскому району. Для ВСУ Константиновка является одним из ключевых районов, прикрывающих транспортные маршруты к крупнейшим подконтрольным Киеву городам Донбасса — Славянску и Краматорску. Для российских войск Константиновка рассматривается как важный логистический пункт и потенциальная опорная точка для дальнейшего продвижения в сторону Славянско-Краматорской агломерации.

В декабре глава Минобороны Андрей Белоусов на заседании коллегии ведомства назвал Константиновку ключом к Дружковско-Краматорско-Славянской агломерации, занятие которой позволит российским войскам установить полный контроль над ДНР.