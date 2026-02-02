Пушилин сообщил о ситуации в двух поселках на краснолиманском направлении

Пушилин: бои на краснолиманском направлении идут в районе Дробышева и Яровой

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

На Краснолиманском направлении продолжаются боевые действия, основные идут в районах населенных пунктов Дробышево и Яровая, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«На краснолиманском направлении мы фиксируем основные боевые действия в районе Дробышева и Яровой», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).

Накануне Пушилин заявил, что в районе этих населенных пунктов — оба административно относятся к Краматорскому району — расширяется зона контроля. «В Красном Лимане боевые действия разворачиваются на южных и северо-восточных окраинах», — добавил он.

27 января глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что подразделения российской армии развивают наступление в том числе на краснолиманском направлении, завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое. «Более 90% жилой застройки находятся под нашим контролем», — уточнил он. Днем ранее Пушилин заявил о расширении войсками зоны контроля Константиновки.