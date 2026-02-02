Пушилин сообщил о ситуации в двух поселках на краснолиманском направлении
На Краснолиманском направлении продолжаются боевые действия, основные идут в районах населенных пунктов Дробышево и Яровая, заявил в эфире телеканала «Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.
«На краснолиманском направлении мы фиксируем основные боевые действия в районе Дробышева и Яровой», — сказал Пушилин (цитата по ТАСС).
Накануне Пушилин заявил, что в районе этих населенных пунктов — оба административно относятся к Краматорскому району — расширяется зона контроля. «В Красном Лимане боевые действия разворачиваются на южных и северо-восточных окраинах», — добавил он.
27 января глава Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что подразделения российской армии развивают наступление в том числе на краснолиманском направлении, завершают освобождение населенных пунктов Дробышево, Яровая и Сосновое. «Более 90% жилой застройки находятся под нашим контролем», — уточнил он. Днем ранее Пушилин заявил о расширении войсками зоны контроля Константиновки.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Глава МИД Франции призвал европейцев наладить свой канал связи с Россией
Медведев рассказал, нажал бы он на «красную кнопку»
Глава Николаевской области усомнился в шансе ВСУ продержаться два года
Главу BitRiver задержали по делу о сокрытии средств
Трамп пошутил о планах сделать Гренландию и Венесуэлу штатами США
Экс-глава МИД Словакии писал Эпштейну о «хорошеньких девушках» в Молдавии