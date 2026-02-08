Суд в Москве арестовал исполнителя покушения на генерала Алексеева

Любомир Корба (Фото: ФСБ России / РИА Новости)

Замоскворецкий районный суд отправил под арест подозреваемого в покушении на первого замначальника ГРУ Владимира Алексеева Любомира Корбу, следует из картотеки инстанции.

Решение об аресте Корбы вступит в силу 11 февраля.

Дело возбуждено по ст. 317 Уголовного кодекса России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа; максимальная санкция — пожизненное лишение свободы), а также ч. 4 ст. 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов, совершенное организованной группой; максимальное наказание — до 12 лет колонии со штрафом).

Утром 8 февраля ФСБ сообщила, что сотрудники службы совместно с МВД установили участников покушения на Алексеева.

Непосредственный исполнитель, Любомир Корба (1960 года рождения), был задержан в Дубае и передан России. Его пособниками были Виктор Васин (1959 года рождения) и Зинаида Серебрицкая (1971 года рождения), которая скрылась на Украине. Васина задержали в Москве. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиск организаторов преступления.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. Неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе, после чего генерал-лейтенанта госпитализировали. 7 февраля он пришел в сознание.