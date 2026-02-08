 Перейти к основному контенту
branding image
Технологии и медиа⁠,
0

Маск сравнил с «технологическим монастырем» базу SpaceX в Техасе

Фото: Brandon Bell / Getty Images
Фото: Brandon Bell / Getty Images

SpaceX сталкивается с проблемой найма сотрудников, так как многие работники отказываются переезжать вместе с семьями в Техас, где находится штаб-квартира компании. База SpaceX напоминает «технологический монастырь». Об этом основатель и глава компании Илон Маск заявил в интервью блогеру Дваркешу Пателю.

По словам предпринимателя, в Техасе тяжело найти работу, не связанную с деятельностью его компании, из-за этого сотрудники, у которых есть семьи, отказываются переезжать в штат.

«Я называю это «проблемой второй половинки». <...> Это [космодром Starbase] похоже на технологический монастырь, удаленные [работники] и преимущественно парни», — сказал Маск.

Штаб-квартира SpaceX находится в городе Браунсвилл в Техасе. При этом космическая база компании Starbase расположена в 40 минутах езды от Браунсвилла, недалеко от границы с Мексикой. До 2024 года штаб-квартира SpaceX находилась в городе Эль-Сегундо в Калифорнии.

В Техасе проголосовали за создание города SpaceX
Политика

Предприниматель отметил, что другая его компания — Tesla — сталкивается с похожей проблемой, однако в меньше степени. Штаб-квартира Tesla с конца 2021 года перенесена в столицу Техаса городе Остин, при этом часть предприятий компаний все еще работают в Калифорнии.

«Большая часть инженерных разработок Tesla по-прежнему находится в Калифорнии», — отметил Маск.

SpaceX: история, технологии и проекты компании Илона Маска
База знаний
Фото:Tim Peake / ESA / NASA / Getty Images

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Илон Маск SpaceX США Техас
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
