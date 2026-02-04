Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $800 млрд

Илон Маск (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $800 млрд, пишет Forbes.

Это произошло после того, как его ракетная корпорация SpaceX приобрела его же компанию xAI.

Немногим более двух месяцев назад, 20 декабря, Маск преодолел планку в $700 млрд.

Материал дополняется.