Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием $800 млрд
Бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило $800 млрд, пишет Forbes.
Это произошло после того, как его ракетная корпорация SpaceX приобрела его же компанию xAI.
Немногим более двух месяцев назад, 20 декабря, Маск преодолел планку в $700 млрд.
Материал дополняется.
