Маск анонсировал массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi

Крупносерийное производство грузовых электромобилей Tesla Semi начнется в 2026 году. Об этом гендиректор компании Илон Маск написал в социальной сети X.

«Tesla Semi начнет массовое производство в этом году», — заявил Маск.

Tesla представила электрический грузовик Semi в 2017 году, его производство стартовало в 2022 году. Первую партию из 100 грузовиков заказала Pepsi. В 2018 году Маск презентовал беспилотную модель Semi.

Машина оснащена тремя электродвигателями. Как сказано на сайте Tesla, грузовик потребляет 1,7 кВт·ч на одну милю (1,6 км) и может проехать до 500 миль (804 км) без подзарядки.