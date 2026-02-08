 Перейти к основному контенту
0

Маск анонсировал массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi

Маск: массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi начнется в этом году
Tesla TSLA $411,11 +3,5% Купить
Фото: Andy Alfaro / The Modesto Bee / ZUMA / ТАСС
Фото: Andy Alfaro / The Modesto Bee / ZUMA / ТАСС

Крупносерийное производство грузовых электромобилей Tesla Semi начнется в 2026 году. Об этом гендиректор компании Илон Маск написал в социальной сети X.

«Tesla Semi начнет массовое производство в этом году», — заявил Маск.

Tesla представила электрический грузовик Semi в 2017 году, его производство стартовало в 2022 году. Первую партию из 100 грузовиков заказала Pepsi. В 2018 году Маск презентовал беспилотную модель Semi.

Машина оснащена тремя электродвигателями. Как сказано на сайте Tesla, грузовик потребляет 1,7 кВт·ч на одну милю (1,6 км) и может проехать до 500 миль (804 км) без подзарядки.

Tesla откажется от электроавто Model S и X для выпуска роботов-гуманоидов
Технологии и медиа
Фото:Sean Gallup / Getty Images

В апреле 2025 года Reuters сообщил, что Tesla прекратила закупку в Китае комплектующих для Semi и беспилотного роботакси Cybercab из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию. Как писало агентство, это могло помешать запуску массового производства этих моделей.

Читайте РБК в Telegram.

