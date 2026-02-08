Маск анонсировал массовое производство электрогрузовиков Tesla Semi
Крупносерийное производство грузовых электромобилей Tesla Semi начнется в 2026 году. Об этом гендиректор компании Илон Маск написал в социальной сети X.
«Tesla Semi начнет массовое производство в этом году», — заявил Маск.
Tesla представила электрический грузовик Semi в 2017 году, его производство стартовало в 2022 году. Первую партию из 100 грузовиков заказала Pepsi. В 2018 году Маск презентовал беспилотную модель Semi.
Машина оснащена тремя электродвигателями. Как сказано на сайте Tesla, грузовик потребляет 1,7 кВт·ч на одну милю (1,6 км) и может проехать до 500 миль (804 км) без подзарядки.
В апреле 2025 года Reuters сообщил, что Tesla прекратила закупку в Китае комплектующих для Semi и беспилотного роботакси Cybercab из-за введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на китайскую продукцию. Как писало агентство, это могло помешать запуску массового производства этих моделей.
