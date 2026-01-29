 Перейти к основному контенту
0

Tesla откажется от электроавто Model S и X для выпуска роботов-гуманоидов

Американский производитель электромобилей Tesla намерен прекратить выпуск седана Model S и кроссовера Model X и переоборудовать завод во Фримонте в Калифорнии для производства человекоподобных роботов Optimus, сообщил глава компании Илон Маск на разговоре с инвесторами, передает The Guardian.

По словам Маска, выпуск обеих моделей планируется свернуть в следующем квартале. Компания связывает это решение с переходом от автомобильного бизнеса к развитию проектов в сфере искусственного интеллекта и робототехники.

На фоне этих заявлений Tesla сообщила о снижении выручки на 11% в 2025 году и падении поставок автомобилей в четвертом квартале на 16% в годовом выражении, в том числе из-за ослабления спроса в Европе. Совокупная выручка компании сократилась на 3%, что стало первым таким случаем в ее истории.

Tesla также подтвердила планы начать производство роботов Optimus до конца 2026 года и инвестировать $2 млрд в технологическую компанию по разработке искусственного интеллекта xAI.

Маск показал видео с танцующим роботом-гуманоидом
Технологии и медиа
Илон Маск

В ходе выступления на форуме в Давосе Маск заявил, что в будущем в мире появятся миллиарды человекоподобных роботов, которые позволят обеспечить изобилие товаров и услуг.

По его оценке, число гуманоидных роботов превысит численность населения Земли, а в перспективе такой робот будет у каждого человека. Кроме того, предприниматель прогнозирует, что уже к концу текущего года искусственный интеллект сможет превзойти интеллект любого отдельного человека, а в течение пяти лет — коллективный интеллект человечества.

Компания Tesla уже занимается производством человекоподобных роботов Optimus, которые, по словам предпринимателя, могут применяться в промышленности, социальной сфере и быту.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Плугина Ирина
Илон Маск Tesla роботы роботы-гуманоиды
Илон Маск фото
Илон Маск
Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
